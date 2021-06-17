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***DOCO*** DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)

17.06.2021 10:02



***DOCO*** DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Bulunmamaktadır
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
17/06/2021
Karar Sayısı
107
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

Şirketimiz DO & CO Aktiengesellschaft'ın 2020/2021 mali yılına ait 1 Nisan 2020 – 31 Mart 2021  tarih aralığını kapsayan 12 aylık döneme ait bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal tablolarına ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'na ait sorumluluk beyanı Ek'te pdf olarak yer almaktadır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942779


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Tam 3.307 3.390 -58,64  
Yarım 1.598 1.640 -28,36  
Çeyrek 802 820 -14,18  
Gümüş.Ons 26,77 26,80 -0,21  
Gümüş Gr. 7,43 7,43 -0,05  
B. Petrol 74,33 74,33 -0,06  
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