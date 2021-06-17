***DOCO*** DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)
17.06.2021 10:02
***DOCO*** DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
17/06/2021
Karar Sayısı
107
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
Şirketimiz DO & CO Aktiengesellschaft'ın 2020/2021 mali yılına ait 1 Nisan 2020 – 31 Mart 2021 tarih aralığını kapsayan 12 aylık döneme ait bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal tablolarına ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'na ait sorumluluk beyanı Ek'te pdf olarak yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942779
BIST
12:141.424
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -7,11
|Açılış
|: 1.423
|
|Önceki Kapanış
|: 1.431
|
1.429
En Düşük
1.422
12:148,6364
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0206
|Açılış
|: 8,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5400
|
8,6540
En Düşük
8,6029
12:1410,3399
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0020
|Açılış
|: 10,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3400
|
10,3908
En Düşük
10,3070
12:14501,00
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -1,03
|Açılış
|: 501,00
|
|Önceki Kapanış
|: 502,03
|
505,92
En Düşük
500,62
BIST En Aktif Hisseler12:14
|IDGYO
|5,50
|1.502.645
|% 10,00
|
|TKURU
|126,60
|4.667.452
|% 9,99
|
|UZERB
|50,55
|806.576
|% 9,94
|
|UMPAS
|1,45
|76.508
|% 9,85
|
|KONTR
|70,65
|15.755.508
|% 8,44
|
|BERA
|18,81
|15.398.637
|% -10,00
|
|MERIT
|16,48
|43.491
|% -9,99
|
|BAGFS
|17,26
|42.839
|% -9,96
|
|YESIL
|2,12
|126.582.375
|% -8,62
|
|KLNMA
|20,80
|42.432
|% -5,28
|
|THYAO
|14,62
|755.895.288
|% 2,09
|
|GARAN
|8,34
|330.542.316
|% -0,24
|
|BOBET
|5,52
|293.291.876
|% 1,47
|
|EKGYO
|2,22
|268.662.708
|% 0,00
|
|EREGL
|18,67
|223.452.558
|% -1,37
|
|EKGYO
|2,22
|268.662.708
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,22
|142.232.297
|% -0,45
|
|YESIL
|2,12
|126.582.375
|% -8,62
|
|BOBET
|5,52
|293.291.876
|% 1,47
|
|THYAO
|14,62
|755.895.288
|% 2,09
|
|12:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6351
|8,6364
|% 0,24
|
|Euro
|10,3331
|10,3399
|% -0,02
|
|Sterlin
|12,0340
|12,0943
|% 0,18
|
|Frank
|9,4159
|9,4726
|% -0,30
|
|Riyal
|2,2953
|2,3068
|% 0,21
|
|12:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.806
|1.807
|-5,18
|
|Altın Gr.
|501
|501
|-0,70
|
|Cumhuriyet
|3.321
|3.372
|-62,00
|
|Tam
|3.307
|3.390
|-58,64
|
|Yarım
|1.598
|1.640
|-28,36
|
|Çeyrek
|802
|820
|-14,18
|
|Gümüş.Ons
|26,77
|26,80
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|7,43
|7,43
|-0,05
|
|B. Petrol
|74,33
|74,33
|-0,06
|
Seans Raporu
12:14
daha fazla
-
12:26XU100
Endeks 1, 424 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 5 altında . İşlem hacmi 4, 819.00 milyon TL de
-
12:26IHGZT
Yüzde -3.67 oranında düşüşle 1.05 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 162, 567 adet işlem
-
12:25IHGZT
Yüzde -4.59 oranında düşüşle 1.04 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 161, 265 adet işlem
-
12:23ATLAS
Yüzde -4.22 oranında düşüşle 1.59 lira fiyatla işlem gören hissede 445, 292 adet işlem
-
12:22ADESE
Yüzde -3.79 oranında düşüşle 1.27 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 262, 270 adet işlem