***DOCO*** DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)
18.11.2021 11:13
***DOCO*** DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Bulunmamaktadır
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
18/11/2021
Karar Sayısı
109
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
Şirketimiz DO & CO Aktiengesellschaft'ın 2021/2022 mali yılına ait 1 Nisan 2021 – 30 Eylül 2021 tarih aralığını kapsayan 6 aylık döneme ait özet konsolide ara dönem finansal tablolar hakkında düzenlenen Sınırlı Denetim Raporu'na ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'na ait sorumluluk beyanı Ek'te pdf olarak yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978440
BIST
12:301.711
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 4,28
|Açılış
|: 1.710
|
|Önceki Kapanış
|: 1.707
|
1.718
En Düşük
1.703
12:3010,6914
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0587
|Açılış
|: 10,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 10,6200
|
10,9678
En Düşük
10,6090
12:3012,1246
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,0810
|Açılış
|: 12,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 11,9900
|
12,4330
En Düşük
11,9666
12:30645,91
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 8,20
|Açılış
|: 648,26
|
|Önceki Kapanış
|: 637,72
|
658,96
En Düşük
636,77
BIST En Aktif Hisseler12:28
|DITAS
|22,92
|16.239.196
|% 9,98
|
|DOBUR
|164,50
|9.743.335
|% 9,96
|
|PRKAB
|44,66
|141.380.521
|% 9,73
|
|TETMT
|188,00
|6.555.516
|% 8,55
|
|ZRGYO
|2,48
|102.436.657
|% 5,98
|
|GMTAS
|2,35
|6.682.060
|% -9,96
|
|ELITE
|17,25
|36.354.234
|% -6,66
|
|BASGZ
|16,23
|349.177.681
|% -5,80
|
|TDGYO
|6,57
|5.346.994
|% -5,06
|
|SUMAS
|86,30
|24.509
|% -4,96
|
|PETKM
|7,77
|817.543.373
|% 0,78
|
|GARAN
|11,90
|670.003.538
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,45
|668.585.059
|% 2,37
|
|TSPOR
|7,90
|436.089.816
|% 2,46
|
|THYAO
|17,92
|388.155.650
|% -0,39
|
|YKBNK
|3,45
|668.585.059
|% 2,37
|
|ADESE
|1,06
|121.217.613
|% -0,93
|
|PETKM
|7,77
|817.543.373
|% 0,78
|
|EKGYO
|2,15
|182.374.326
|% -1,38
|
|GARAN
|11,90
|670.003.538
|% 0,00
|
|12:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|10,6973
|10,7080
|% 0,71
|
|Euro
|12,1267
|12,1429
|% 0,82
|
|Sterlin
|14,5950
|14,6682
|% 2,12
|
|Frank
|11,6341
|11,7042
|% 2,01
|
|Riyal
|2,8807
|2,8952
|% 2,01
|
|12:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.864
|1.865
|-2,52
|
|Altın Gr.
|650
|650
|12,37
|
|Cumhuriyet
|4.278
|4.343
|70,00
|
|Tam
|4.275
|4.384
|87,89
|
|Yarım
|2.066
|2.121
|42,52
|
|Çeyrek
|1.036
|1.060
|21,26
|
|Gümüş.Ons
|25,08
|25,11
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|8,74
|8,75
|0,19
|
|B. Petrol
|80,09
|80,09
|-0,19
|