***DOCO*** DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)
17.02.2022 11:08
***DOCO*** DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
17/02/2022
Karar Sayısı
110
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
Şirketimiz DO & CO Aktiengesellschaft'ın 2021/2022 mali yılına ait 1 Nisan 2021 – 31 Aralık 2021 tarih aralığını kapsayan 9 aylık döneme ait bağımsız denetimden geçmemiş konsolide finansal tablolarına ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'na ait sorumluluk beyanı Ek'te pdf olarak yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002314
BIST
10:542.049
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 7,72
|Açılış
|: 2.050
|
|Önceki Kapanış
|: 2.041
|
2.054
En Düşük
2.048
10:5413,6112
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0143
|Açılış
|: 13,6170
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6450
|
13,6248
En Düşük
13,5639
10:5415,5195
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0384
|Açılış
|: 15,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4900
|
15,5248
En Düşük
15,4100
10:54821,04
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 2,54
|Açılış
|: 821,04
|
|Önceki Kapanış
|: 818,49
|
821,71
En Düşük
816,07
BIST En Aktif Hisseler10:54
|UZERB
|55,65
|292.775
|% 9,98
|
|DESPC
|10,30
|4.723.637
|% 9,93
|
|ARMDA
|69,70
|3.639.061
|% 9,85
|
|EKIZ
|7,18
|94.726
|% 9,12
|
|ACSEL
|28,40
|19.041.794
|% 8,23
|
|PKENT
|640,80
|691.423
|% -9,99
|
|KAPLM
|45,86
|1.099.631
|% -9,99
|
|SANEL
|8,15
|2.156.645
|% -9,94
|
|ETILR
|7,11
|142.015
|% -7,90
|
|ORCAY
|25,48
|15.615.556
|% -6,19
|
|THYAO
|30,02
|698.806.116
|% 1,42
|
|TUPRS
|193,40
|383.312.898
|% -1,12
|
|TAVHL
|40,74
|228.668.860
|% 3,98
|
|YKBNK
|4,08
|203.795.729
|% 1,75
|
|FROTO
|270,60
|193.526.475
|% 2,23
|
|YKBNK
|4,08
|203.795.729
|% 1,75
|
|EKGYO
|2,37
|65.368.324
|% 0,42
|
|THYAO
|30,02
|698.806.116
|% 1,42
|
|ISGYO
|5,42
|121.627.428
|% 0,74
|
|CEMAS
|1,17
|23.372.978
|% 0,86
|
|10:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6036
|13,6112
|% 0,11
|
|Euro
|15,5066
|15,5195
|% 0,25
|
|Sterlin
|18,4535
|18,5461
|% 0,14
|
|Frank
|14,7143
|14,8029
|% 0,13
|
|Riyal
|3,6181
|3,6363
|% 0,17
|
|10:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.876
|1.876
|3,71
|
|Altın Gr.
|821
|821
|2,75
|
|Cumhuriyet
|5.413
|5.495
|3,00
|
|Tam
|5.389
|5.523
|2,55
|
|Yarım
|2.604
|2.672
|1,24
|
|Çeyrek
|1.306
|1.336
|0,62
|
|Gümüş.Ons
|23,55
|23,57
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|10,30
|10,31
|-0,03
|
|B. Petrol
|93,69
|93,69
|-1,12
|