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***DOCO*** DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)

17.02.2022 11:08
***DOCO*** DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)


***DOCO*** DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Bulunmamaktadır
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
17/02/2022
Karar Sayısı
110
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

Şirketimiz DO & CO Aktiengesellschaft'ın 2021/2022 mali yılına ait 1 Nisan 2021 – 31 Aralık 2021  tarih aralığını kapsayan 9 aylık döneme ait bağımsız denetimden geçmemiş konsolide finansal tablolarına ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'na ait sorumluluk beyanı Ek'te pdf olarak yer almaktadır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002314


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ARMDA 69,70 3.639.061 % 9,85  
EKIZ 7,18 94.726 % 9,12  
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Frank 14,7143 14,8029 % 0,13  
Riyal 3,6181 3,6363 % 0,17  
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10:54 Alış Satış %  
Altın Ons 1.876 1.876 3,71  
Altın Gr. 821 821 2,75  
Cumhuriyet 5.413 5.495 3,00  
Tam 5.389 5.523 2,55  
Yarım 2.604 2.672 1,24  
Çeyrek 1.306 1.336 0,62  
Gümüş.Ons 23,55 23,57 -0,08  
Gümüş Gr. 10,30 10,31 -0,03  
B. Petrol 93,69 93,69 -1,12  
Seans Raporu 10:54
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