Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***DOCO*** DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)

15.06.2022 09:01
***DOCO*** DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)


***DOCO*** DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Bulunmamaktadır
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
15/06/2022
Karar Sayısı
111
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

Şirketimiz DO & CO Aktiengesellschaft'ın 2021/2022 mali yılına ait 1 Nisan 2021 – 31 Mart 2022  tarih aralığını kapsayan 12 aylık döneme ait bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal tablolarına ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'na ait sorumluluk beyanı Ek'te pdf olarak yer almaktadır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037321


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
10:002.513
Değişim :  0,18% |  4,52
Açılış :  2.514  
Önceki Kapanış :  2.509  
En Yüksek
2.517 En Düşük
2.513
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:59
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
UFUK 67,00 1.766.153 % 9,93  
SMART 5,50 6.870.939 % 3,38  
AYES 20,00 503.638 % 2,46  
IHYAY 0,64 489.600 % 1,59  
PKART 17,20 2.970.808 % 1,59  
daha fazla
17:59 Alış Satış %  
Dolar 17,2584 17,2687 % 0,02  
Euro 18,0888 18,1146 % 0,59  
Sterlin 20,7071 20,8109 % 0,24  
Frank 17,2203 17,3241 % 0,27  
Riyal 4,5859 4,6089 % -0,07  
daha fazla
17:59 Alış Satış %  
Altın Ons 1.820 1.820 11,55  
Altın Gr. 1.010 1.010 5,63  
Cumhuriyet 6.715 6.816 -34,00  
Tam 6.710 6.817 29,00  
Yarım 3.294 3.334 14,00  
Çeyrek 1.650 1.667 7,00  
Gümüş.Ons 21,24 21,27 0,20  
Gümüş Gr. 11,78 11,79 0,09  
B. Petrol 122 122 0,42  
Seans Raporu 17:59
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru