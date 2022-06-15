***DOCO*** DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)
15.06.2022 09:01
***DOCO*** DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
15/06/2022
Karar Sayısı
111
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
Şirketimiz DO & CO Aktiengesellschaft'ın 2021/2022 mali yılına ait 1 Nisan 2021 – 31 Mart 2022 tarih aralığını kapsayan 12 aylık döneme ait bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal tablolarına ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'na ait sorumluluk beyanı Ek'te pdf olarak yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037321
BIST
10:002.513
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 4,52
|Açılış
|: 2.514
|
|Önceki Kapanış
|: 2.509
|
2.517
En Düşük
2.513
10:0017,2646
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0000
|Açılış
|: 17,2750
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2400
|
17,2936
En Düşük
17,2142
10:0018,1163
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,1072
|Açılış
|: 18,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0000
|
18,1178
En Düşük
17,9589
10:001.009,70
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 5,49
|Açılış
|: 1.009,70
|
|Önceki Kapanış
|: 1.004,20
|
1.011,30
En Düşük
1.001,02
BIST En Aktif Hisseler17:59
|UFUK
|67,00
|1.766.153
|% 9,93
|
|SMART
|5,50
|6.870.939
|% 3,38
|
|AYES
|20,00
|503.638
|% 2,46
|
|IHYAY
|0,64
|489.600
|% 1,59
|
|PKART
|17,20
|2.970.808
|% 1,59
|
|TSGYO
|4,45
|1.029.018
|% -9,92
|
|ISGYO
|12,39
|1.611.592
|% -3,73
|
|TSKB
|2,17
|5.304.491
|% -1,36
|
|ORCAY
|17,55
|131.104.340
|% -1,35
|
|KGYO
|7,11
|8.745
|% -0,56
|
|THYAO
|46,98
|4.598.744.608
|% 0,26
|
|SASA
|44,56
|2.418.479.679
|% 0,00
|
|GARAN
|15,01
|867.601.055
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,62
|806.220.440
|% 0,00
|
|PETKM
|9,54
|722.991.181
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,58
|525.947.284
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,62
|806.220.440
|% 0,00
|
|MOBTL
|1,78
|282.306.336
|% 1,14
|
|ODAS
|2,87
|378.871.512
|% 0,70
|
|DOHOL
|4,03
|495.885.428
|% 0,00
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2584
|17,2687
|% 0,02
|
|Euro
|18,0888
|18,1146
|% 0,59
|
|Sterlin
|20,7071
|20,8109
|% 0,24
|
|Frank
|17,2203
|17,3241
|% 0,27
|
|Riyal
|4,5859
|4,6089
|% -0,07
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.820
|1.820
|11,55
|
|Altın Gr.
|1.010
|1.010
|5,63
|
|Cumhuriyet
|6.715
|6.816
|-34,00
|
|Tam
|6.710
|6.817
|29,00
|
|Yarım
|3.294
|3.334
|14,00
|
|Çeyrek
|1.650
|1.667
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|21,24
|21,27
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|11,78
|11,79
|0,09
|
|B. Petrol
|122
|122
|0,42
|