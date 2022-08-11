***DOCO*** DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)
11.08.2022 09:03
***DOCO*** DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
11/08/2022
Karar Sayısı
112
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
Şirketimiz DO & CO Aktiengesellschaft'ın 2022/2023 mali yılına ait 1 Nisan 2022 – 30 Haziran 2022 tarih aralığını kapsayan 3 aylık döneme ait bağımsız denetimden geçmemiş konsolide finansal tablolarına ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'na ait sorumluluk beyanı Ek'te pdf olarak yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054402
BIST
18:102.830
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 2.830
|
0
En Düşük
0
18:1017,9321
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0631
|Açılış
|: 17,9750
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9800
|
17,9358
En Düşük
17,8065
18:1018,4869
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0721
|Açılış
|: 18,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,4929
En Düşük
18,3586
18:101.030,22
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,37
|Açılış
|: 1.030,22
|
|Önceki Kapanış
|: 1.029,84
|
1.030,68
En Düşük
1.022,57
BIST En Aktif Hisseler18:10
|MEGAP
|6,70
|49.971.263
|% 152,82
|
|MEGAP
|6,70
|49.971.263
|% 152,82
|
|YYAPI
|1,22
|60.372.690
|% 0,00
|
|PEGYO
|2,12
|4.139.450
|% 0,00
|
|ORCAY
|22,38
|294.076.140
|% 0,00
|
|YYAPI
|1,22
|60.372.690
|% 0,00
|
|PEGYO
|2,12
|4.139.450
|% 0,00
|
|ORCAY
|22,38
|294.076.140
|% 0,00
|
|KZBGY
|34,88
|81.352.305
|% 0,00
|
|KLSYN
|2,33
|60.434.105
|% 0,00
|
|THYAO
|60,15
|5.512.035.917
|% 0,00
|
|YKBNK
|5,41
|2.698.434.324
|% 0,00
|
|AKBNK
|9,80
|2.205.997.956
|% 0,00
|
|EKGYO
|3,63
|1.968.283.937
|% 0,00
|
|GARAN
|16,70
|1.919.364.348
|% 0,00
|
|EKGYO
|3,63
|1.968.283.937
|% 0,00
|
|YKBNK
|5,41
|2.698.434.324
|% 0,00
|
|ZOREN
|2,62
|868.235.743
|% 0,00
|
|ODAS
|4,00
|1.300.740.344
|% 0,00
|
|ISCTR
|6,04
|1.538.392.334
|% 0,00
|
|18:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9268
|17,9321
|% 0,35
|
|Euro
|18,4627
|18,4869
|% 0,39
|
|Sterlin
|21,8174
|21,9269
|% 0,24
|
|Frank
|18,9333
|19,0474
|% 0,28
|
|Riyal
|4,7519
|4,7757
|% 0,26
|
|18:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.787
|1.787
|-5,01
|
|Altın Gr.
|1.029
|1.029
|-0,79
|
|Cumhuriyet
|6.911
|7.015
|5,00
|
|Tam
|6.892
|6.966
|-18,00
|
|Yarım
|3.358
|3.406
|-8,00
|
|Çeyrek
|1.684
|1.702
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|20,50
|20,53
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|11,80
|11,82
|-0,02
|
|B. Petrol
|97,31
|97,31
|-0,09
|
Seans Raporu
18:10
daha fazla
-
17:59GRNYO
Yüzde 8.43 oranında artışla 3.86 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 168, 394 adet işlem
-
17:58DESA
Yüzde 4.90 oranında artışla 21.40 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 434, 867 adet işlem
-
17:57MEGAP
Yüzde 5.23 oranında artışla 6.64 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 409, 412 adet işlem
-
17:57MEGAP
Yüzde 5.23 oranında artışla 6.64 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 409, 412 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 49, 26 artarak (% 1.64 ) 3, 046