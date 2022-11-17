***DOCO*** DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)









***DOCO*** DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBulunmamaktadır.Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi17/11/2022Karar Sayısı113Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk BeyanıŞirketimiz DO & CO Aktiengesellschaft'ın 1 Nisan 2022 – 30 Eylül 2022 tarih aralığını kapsayan 6 aylık döneme ait özet konsolide ara dönem finansal tablolar hakkında düzenlenen Sınırlı Denetim Raporu'na ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'na ait sorumluluk beyanı Ek'te pdf olarak yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080589BIST