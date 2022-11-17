***DOCO*** DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)
17.11.2022 10:01
***DOCO*** DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
17/11/2022
Karar Sayısı
113
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
Şirketimiz DO & CO Aktiengesellschaft'ın 1 Nisan 2022 – 30 Eylül 2022 tarih aralığını kapsayan 6 aylık döneme ait özet konsolide ara dönem finansal tablolar hakkında düzenlenen Sınırlı Denetim Raporu'na ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'na ait sorumluluk beyanı Ek'te pdf olarak yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080589
BIST
10:024.641
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -27,87
|Açılış
|: 4.687
|
|Önceki Kapanış
|: 4.669
|
4.687
En Düşük
4.621
10:0218,6194
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0300
|Açılış
|: 18,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7200
|
18,6284
En Düşük
18,5493
10:0219,3525
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0195
|Açılış
|: 19,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4900
|
19,3865
En Düşük
19,2942
10:021.057,52
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -2,60
|Açılış
|: 1.057,52
|
|Önceki Kapanış
|: 1.060,11
|
1.062,65
En Düşük
1.053,93
BIST En Aktif Hisseler10:01
|BRLSM
|26,88
|23.120.830
|% 9,98
|
|SUMAS
|108,50
|371.830
|% 9,93
|
|AKENR
|6,35
|17.241.057
|% 8,55
|
|ALBRK
|3,33
|72.732.832
|% 8,12
|
|PRDGS
|12,49
|13.944.835
|% 7,86
|
|MNDRS
|8,04
|34.549.464
|% -9,87
|
|KERVN
|1,07
|330.153
|% -8,55
|
|DOGUB
|7,88
|2.177.064
|% -8,37
|
|COSMO
|93,20
|453.698
|% -6,99
|
|SNGYO
|2,90
|15.746.231
|% -6,15
|
|SASA
|180,20
|195.889.735
|% -3,27
|
|THYAO
|104,60
|162.503.661
|% 0,00
|
|EREGL
|37,22
|159.773.201
|% 0,49
|
|CLEBI
|597,00
|149.095.411
|% 0,00
|
|HALKB
|10,41
|128.359.901
|% 1,26
|
|ALBRK
|3,33
|72.732.832
|% 8,12
|
|DZGYO
|3,37
|58.304.766
|% -0,30
|
|SKBNK
|2,37
|38.475.914
|% 0,42
|
|EKGYO
|5,54
|74.616.418
|% 0,18
|
|HALKB
|10,41
|128.359.901
|% 1,26
|
|10:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6145
|18,6194
|% 0,16
|
|Euro
|19,3367
|19,3525
|% 0,10
|
|Sterlin
|22,1094
|22,2203
|% 0,10
|
|Frank
|19,6218
|19,7400
|% 0,10
|
|Riyal
|4,9372
|4,9619
|% 0,15
|
|10:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.768
|1.768
|-6,01
|
|Altın Gr.
|1.058
|1.058
|-2,40
|
|Cumhuriyet
|7.096
|7.204
|11,00
|
|Tam
|7.019
|7.148
|-14,00
|
|Yarım
|3.409
|3.494
|-7,00
|
|Çeyrek
|1.704
|1.747
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|21,30
|21,33
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|12,73
|12,75
|-0,08
|
|B. Petrol
|92,21
|92,21
|-0,65
|