***DOCO*** DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)
17.02.2023 10:02
***DOCO*** DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
17/02/2023
Karar Sayısı
114
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
Şirketimiz DO & CO Aktiengesellschaft'ın 1 Nisan 2022 – 31 Aralık 2022 tarih aralığını kapsayan 9 aylık döneme ait bağımsız denetimden geçmemiş konsolide finansal tablolarına ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'na ait sorumluluk beyanı Ek'te pdf olarak yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1114661
BIST
12:075.025
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 16,64
|Açılış
|: 4.938
|
|Önceki Kapanış
|: 5.009
|
5.082
En Düşük
4.897
12:0718,8674
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0201
|Açılış
|: 19,0930
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1170
|
18,9660
En Düşük
18,8256
12:0720,0932
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0558
|Açılış
|: 20,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4100
|
20,3206
En Düşük
20,0272
12:071.103,88
En Yüksek
|Değişim
|: -0,83%
|| -9,19
|Açılış
|: 1.103,88
|
|Önceki Kapanış
|: 1.113,07
|
1.116,96
En Düşük
1.103,07
BIST En Aktif Hisseler12:07
|CMBTN
|674,30
|55.446.473
|% 10,00
|
|NIBAS
|20,94
|77.333.201
|% 9,98
|
|PNLSN
|39,50
|49.728.972
|% 9,97
|
|OYAKC
|33,14
|1.053.363.260
|% 9,95
|
|NUHCM
|151,60
|77.629.013
|% 9,93
|
|KOZAL
|27,14
|1.601.081.163
|% -94,83
|
|LIDER
|97,20
|19.775.788
|% -10,00
|
|HATEK
|7,58
|32.512.513
|% -9,98
|
|BVSAN
|40,84
|743.398.618
|% -9,96
|
|MACKO
|53,45
|126.399.668
|% -9,94
|
|TUPRS
|624,20
|2.043.510.426
|% -0,98
|
|THYAO
|141,40
|1.998.293.535
|% 1,00
|
|KRDMD
|19,24
|1.915.277.290
|% 0,05
|
|EREGL
|43,44
|1.694.324.949
|% -2,38
|
|KOZAL
|27,14
|1.601.081.163
|% -94,83
|
|KRDMD
|19,24
|1.915.277.290
|% 0,05
|
|KOZAL
|27,14
|1.601.081.163
|% -94,83
|
|YKBNK
|9,08
|490.658.577
|% -0,44
|
|AKBNK
|16,13
|851.577.726
|% 0,19
|
|EKGYO
|7,39
|369.452.906
|% 1,09
|
|12:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8623
|18,8668
|% 0,10
|
|Euro
|20,0894
|20,0938
|% -0,27
|
|Sterlin
|22,4217
|22,5342
|% -0,49
|
|Frank
|20,1640
|20,2855
|% -0,56
|
|Riyal
|5,0140
|5,0392
|% 0,09
|
|12:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|1.104
|1.104
|-9,00
|
|Cumhuriyet
|7.472
|7.585
|-50,00
|
|Tam
|7.503
|7.561
|-95,00
|
|Yarım
|3.666
|3.700
|-46,00
|
|Çeyrek
|1.833
|1.850
|-23,00
|
Seans Raporu
12:07
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12:20XU050
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