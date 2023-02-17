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***DOCO*** DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)

17.02.2023 10:02
***DOCO*** DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)


***DOCO*** DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Bulunmamaktadır
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
17/02/2023
Karar Sayısı
114
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

Şirketimiz DO & CO Aktiengesellschaft'ın 1 Nisan 2022 – 31 Aralık 2022 tarih aralığını kapsayan 9 aylık döneme ait bağımsız denetimden geçmemiş konsolide finansal tablolarına ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'na  ait sorumluluk beyanı Ek'te pdf olarak yer almaktadır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1114661


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CMBTN 674,30 55.446.473 % 10,00  
NIBAS 20,94 77.333.201 % 9,98  
PNLSN 39,50 49.728.972 % 9,97  
OYAKC 33,14 1.053.363.260 % 9,95  
NUHCM 151,60 77.629.013 % 9,93  
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Frank 20,1640 20,2855 % -0,56  
Riyal 5,0140 5,0392 % 0,09  
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12:07 Alış Satış %  
Altın Gr. 1.104 1.104 -9,00  
Cumhuriyet 7.472 7.585 -50,00  
Tam 7.503 7.561 -95,00  
Yarım 3.666 3.700 -46,00  
Çeyrek 1.833 1.850 -23,00  
Seans Raporu 12:07
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