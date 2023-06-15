***DOCO*** DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)
15.06.2023 09:04
***DOCO*** DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
15/06/2023
Karar Sayısı
115
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
Şirketimiz DO & CO Aktiengesellschaft'ın 2022/2023 mali yılına ait 1 Nisan 2022 – 31 Mart 2023 tarih aralığını kapsayan 12 aylık döneme ait bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal tablolarına ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'na ait sorumluluk beyanı Ek'te pdf olarak yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1158820
BIST
12:515.406
En Düşük
|Değişim
|: 0,85%
|| 45,46
|Açılış
|: 5.398
|
|Önceki Kapanış
|: 5.361
|
5.378
En Yüksek
5.439
12:5123,6748
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,1043
|Açılış
|: 23,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 23,5300
|
23,6757
En Düşük
23,4435
12:5125,7220
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 0,2218
|Açılış
|: 25,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 25,5000
|
25,7220
En Düşük
25,3574
12:511.471,35
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,93
|Açılış
|: 1.471,70
|
|Önceki Kapanış
|: 1.470,42
|
1.474,88
En Düşük
1.462,50
BIST En Aktif Hisseler12:49
|OSTIM
|3,85
|67.165.959
|% 10,00
|
|KLKIM
|53,90
|48.346.276
|% 10,00
|
|VKFYO
|21,02
|17.659.276
|% 9,99
|
|RODRG
|45,60
|12.501.731
|% 9,99
|
|FORTE
|14,66
|3.146.168
|% 9,98
|
|BURVA
|70,85
|132.043.891
|% -9,97
|
|BURCE
|158,10
|30.052.062
|% -9,97
|
|ATSYH
|50,85
|2.380.899
|% -9,92
|
|DGATE
|18,35
|24.967.471
|% -4,92
|
|INFO
|8,19
|19.520.634
|% -4,77
|
|THYAO
|183,30
|3.981.442.672
|% 0,22
|
|SASA
|54,95
|1.467.176.699
|% 0,00
|
|YKBNK
|12,41
|1.374.426.478
|% 2,65
|
|AKBNK
|18,73
|1.317.124.198
|% 1,96
|
|ISCTR
|13,50
|1.299.308.925
|% 1,96
|
|ZOREN
|3,08
|399.788.975
|% 7,32
|
|YKBNK
|12,41
|1.374.426.478
|% 2,65
|
|ISCTR
|13,50
|1.299.308.925
|% 1,96
|
|AKBNK
|18,73
|1.317.124.198
|% 1,96
|
|EKGYO
|7,16
|391.307.326
|% 0,85
|
|12:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,6687
|23,6737
|% 0,44
|
|Euro
|25,6802
|25,7218
|% 0,87
|
|Sterlin
|29,8763
|30,0261
|% 0,47
|
|Frank
|26,1529
|26,3104
|% 0,45
|
|Riyal
|6,2931
|6,3247
|% 0,49
|
|12:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.936
|1.936
|-6,20
|
|Altın Gr.
|1.473
|1.473
|2,36
|
|Cumhuriyet
|9.752
|9.900
|-102,00
|
|Tam
|9.702
|9.961
|-93,84
|
|Yarım
|4.754
|4.841
|-14,00
|
|Çeyrek
|2.377
|2.421
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|23,43
|23,45
|-0,50
|
|Gümüş Gr.
|17,81
|17,82
|-0,30
|
|B. Petrol
|73,94
|73,94
|0,74
|