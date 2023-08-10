***DOCO*** DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)
10.08.2023 08:03
***DOCO*** DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Bulunmamaktadır
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
10/08/2023
Karar Sayısı
116
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
Şirketimiz DO & CO Aktiengesellschaft'ın 2023/2024 mali yılına ait 1 Nisan 2023 – 30 Haziran 2023 tarih aralığını kapsayan 3 aylık döneme ait bağımsız denetimden geçmemiş konsolide finansal tablolarına ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'na ait sorumluluk beyanı Ek'te pdf olarak yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1183307
BIST
'
18:057.601
En Düşük
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 7.423
|
|Önceki Kapanış
|: 7.601
|
7.367
En Yüksek
7.645
18:0527,0416
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0515
|Açılış
|: 27,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1200
|
27,0431
En Düşük
26,4619
18:0529,7723
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,1403
|Açılış
|: 29,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6500
|
29,7724
En Düşük
28,7774
18:051.666,43
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 3,96
|Açılış
|: 1.666,43
|
|Önceki Kapanış
|: 1.662,47
|
1.668,25
En Düşük
1.630,15
BIST En Aktif Hisseler18:05
|A1CAP
|42,80
|506.966.610
|% 0,00
|
|ACSEL
|88,85
|26.126.316
|% 0,00
|
|ADEL
|358,50
|245.681.905
|% 0,00
|
|ADESE
|2,17
|380.214.839
|% 0,00
|
|AGHOL
|174,00
|374.157.876
|% 0,00
|
|A1CAP
|42,80
|506.966.610
|% 0,00
|
|ACSEL
|88,85
|26.126.316
|% 0,00
|
|ADEL
|358,50
|245.681.905
|% 0,00
|
|AEFES
|107,60
|573.057.287
|% 0,00
|
|AFYON
|11,30
|262.374.064
|% 0,00
|
|THYAO
|260,00
|14.409.529.760
|% 0,00
|
|ASTOR
|117,10
|11.276.982.702
|% 0,00
|
|YKBNK
|16,04
|11.021.475.728
|% 0,00
|
|EREGL
|41,68
|9.756.848.120
|% 0,00
|
|ISCTR
|17,63
|7.685.631.292
|% 0,00
|
|YKBNK
|16,04
|11.021.475.728
|% 0,00
|
|ISCTR
|17,63
|7.685.631.292
|% 0,00
|
|SKBNK
|3,42
|1.364.074.841
|% 0,00
|
|EKGYO
|9,06
|3.555.010.682
|% 0,00
|
|ZOREN
|4,21
|1.131.294.217
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0360
|27,0416
|% 0,19
|
|Euro
|29,7460
|29,7723
|% 0,47
|
|Sterlin
|34,3129
|34,4850
|% 0,21
|
|Frank
|30,7344
|30,9195
|% 0,24
|
|Riyal
|7,1888
|7,2248
|% 0,18
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.917
|1.917
|2,81
|
|Altın Gr.
|1.668
|1.668
|5,40
|
|Cumhuriyet
|11.414
|11.586
|-23,00
|
|Tam
|11.124
|11.247
|32,00
|
|Yarım
|5.571
|5.650
|17,00
|
|Çeyrek
|2.785
|2.825
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|22,66
|22,70
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|19,70
|19,72
|0,03
|
|B. Petrol
|87,78
|87,78
|0,23
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59TMPOL
Yüzde 9.42 oranında artışla 48.10 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 112, 446 adet işlem
-
17:58HALKB
Yüzde 8.06 oranında artışla 14.88 lira fiyatla işlem gören hissede 144, 976, 046 adet işlem
-
17:57TMPOL
Yüzde 9.51 oranında artışla 48.14 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 110, 299 adet işlem
-
17:56OZSUB
Yüzde 10.00 oranında artışla 25.30 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 647, 284 adet işlem
-
17:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 274, 29 artarak (% 3.42 ) 8, 292