***DOCO*** DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)
16.11.2023 10:06
***DOCO*** DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Bulunmamaktadır
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
16/11/2023
Karar Sayısı
117
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
Şirketimiz DO & CO Aktiengesellschaft'ın 2023/2024 mali yılına ait 1 Nisan 2023 – 30 Eylül 2023 tarih aralığını kapsayan 6 aylık döneme ait özet konsolide ara dönem finansal tablolar hakkında düzenlenen Sınırlı Denetim Raporu'na ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'na ait sorumluluk beyanı Ek'te pdf olarak yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1218362
BIST
'
11:347.761
En Düşük
|Değişim
|: 1,24%
|| 95,35
|Açılış
|: 7.675
|
|Önceki Kapanış
|: 7.666
|
7.675
En Yüksek
7.767
11:3428,6948
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0159
|Açılış
|: 28,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7350
|
28,7038
En Düşük
28,5794
11:3431,2242
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,1007
|Açılış
|: 31,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,1300
|
31,2398
En Düşük
31,0707
11:341.814,35
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 7,87
|Açılış
|: 1.814,34
|
|Önceki Kapanış
|: 1.806,48
|
1.815,24
En Düşük
1.803,79
BIST En Aktif Hisseler11:34
|ISBTR
|767.505,00
|3.070.020
|% 10,00
|
|EMNIS
|110,40
|642.086
|% 9,96
|
|ORGE
|60,70
|154.271.023
|% 9,96
|
|KSTUR
|2.307,00
|2.553.849
|% 9,96
|
|MARBL
|21,32
|46.485.510
|% 9,95
|
|CASA
|119,20
|5.952.967
|% -9,97
|
|ENSRI
|26,60
|3.346.466
|% -9,95
|
|OTTO
|348,50
|6.815.266
|% -9,95
|
|AVHOL
|61,05
|122.110.155
|% -9,02
|
|ARASE
|67,10
|593.507.521
|% -8,89
|
|THYAO
|237,60
|2.092.973.100
|% 0,85
|
|REEDR
|27,76
|1.860.121.789
|% 0,29
|
|MIATK
|720,50
|1.522.679.856
|% -7,63
|
|SAHOL
|59,00
|1.281.632.593
|% 2,08
|
|TUPRS
|153,70
|1.269.754.954
|% 1,32
|
|EKGYO
|7,64
|836.952.016
|% 2,00
|
|REEDR
|27,76
|1.860.121.789
|% 0,29
|
|ISCTR
|20,56
|1.087.176.901
|% 2,19
|
|ZOREN
|5,07
|254.449.907
|% 0,80
|
|YKBNK
|16,84
|773.624.304
|% 2,12
|
|11:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,6835
|28,6948
|% 0,06
|
|Euro
|31,1817
|31,2242
|% 0,32
|
|Sterlin
|35,4169
|35,5945
|% -0,17
|
|Frank
|32,1455
|32,3391
|% -0,02
|
|Riyal
|7,6266
|7,6648
|% 0,04
|
|11:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,54
|23,58
|% 0,66
|
|Platin
|900,41
|902,05
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.042,55
|1.044,05
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|80,34
|80,34
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.966,12
|1.966,40
|% 0,66
|
Seans Raporu
11:34
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