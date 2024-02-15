***DOCO*** DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)
15.02.2024 10:02
***DOCO*** DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
15/02/2024
Karar Sayısı
118
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
Şirketimiz DO & CO Aktiengesellschaft'ın 2023/2024 mali yılına ait 1 Nisan 2023 – 31 Aralık 2023 tarih aralığını kapsayan 9 aylık döneme ait bağımsız denetimden geçmemiş konsolide finansal tablolarına ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'na ait sorumluluk beyanı Ek'te pdf olarak yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1249685
BIST
'
10:249.153
En Düşük
|Değişim
|: 0,89%
|| 81,02
|Açılış
|: 9.114
|
|Önceki Kapanış
|: 9.072
|
9.113
En Yüksek
9.157
10:2430,7621
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0188
|Açılış
|: 30,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 30,8500
|
31,1615
En Düşük
30,6053
10:2433,1605
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,1467
|Açılış
|: 33,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 33,0200
|
33,3926
En Düşük
32,9632
10:241.971,56
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 3,64
|Açılış
|: 1.971,56
|
|Önceki Kapanış
|: 1.967,92
|
1.996,92
En Düşük
1.961,01
BIST En Aktif Hisseler10:21
|TDGYO
|12,00
|46.984.027
|% 9,99
|
|HKTM
|78,75
|92.783.027
|% 9,99
|
|CUSAN
|29,12
|33.484.849
|% 9,97
|
|BANVT
|150,10
|67.963.605
|% 9,96
|
|SELGD
|53,55
|3.571.142
|% 9,96
|
|UFUK
|157,00
|1.949.966
|% -4,56
|
|YAYLA
|11,10
|1.953.456
|% -3,90
|
|PKART
|70,20
|8.528.584
|% -3,84
|
|GARFA
|137,50
|21.447.631
|% -3,17
|
|RNPOL
|44,58
|22.884.847
|% -3,09
|
|REEDR
|54,80
|1.454.349.603
|% 5,28
|
|THYAO
|284,50
|1.251.202.948
|% 0,71
|
|GUBRF
|204,40
|1.052.784.942
|% -0,68
|
|ISCTR
|27,92
|1.009.765.656
|% 0,36
|
|TUPRS
|166,90
|1.008.100.926
|% 1,40
|
|QUAGR
|4,89
|277.850.697
|% 5,62
|
|EKGYO
|10,34
|476.540.355
|% -0,58
|
|ZOREN
|5,34
|200.810.848
|% 1,91
|
|ISCTR
|27,92
|1.009.765.656
|% 0,36
|
|TSPOR
|1,83
|63.633.611
|% 0,55
|
|10:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,7577
|30,7621
|% 0,06
|
|Euro
|33,1112
|33,1605
|% 0,44
|
|Sterlin
|38,5104
|38,7035
|% 0,02
|
|Frank
|34,6468
|34,8555
|% 0,22
|
|Riyal
|8,1813
|8,2223
|% 0,06
|
|10:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,51
|22,55
|% 0,66
|
|Platin
|893,82
|895,13
|% 0,66
|
|Paladyum
|937,41
|940,21
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,42
|81,42
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.993,56
|1.993,94
|% 0,66
|