***DOCO*** DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT( Yeni İş İlişkisi
21.12.2020 10:17
***DOCO*** DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT( Yeni İş İlişkisi )
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Türkçe
Yeni İş İlişkisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Delta Air Lines Inc
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
16/03/2021
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Olumlu
Açıklamalar
DO & CO, Delta Havayolları ile gerçekleşen ilk işbirliğini paylaşmaktan gurur duyar. DO & CO, 16 Mart 2021 tarihi itibariyle 10 yıl boyunca Delta Havayolları'nın Detroit'teki (DTW) merkezi İkram Tedarikçisi olarak, tüm kısa ve uzun mesafeli uçuşlarına hizmet verecektir. Detroit, Delta Havayolları'nın ABD'deki en büyük merkezlerinden birisi olup, 2019 yılında günde 400'den fazla uçuşa ev sahipliği yapmıştır. Kazanılan bu yeni işbirliği, DO & CO için ABD'deki büyüme planlarınının gerçekleştirilmesinde önemli bir adımdır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894025
BIST
13:221.381
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|Açılış
|: 1.402
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1.379
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En Düşük
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|BOSSA
|15,40
|20.279.871
|% 10,00
|
|ARTI
|6,05
|627.438
|% 10,00
|
|YAPRK
|48,62
|240.426
|% 10,00
|
|SNKRN
|12,28
|559.059
|% 9,94
|
|SMART
|9,09
|34.908.533
|% 9,92
|
|RAYSG
|18,02
|11.812.470
|% -9,99
|
|PAMEL
|20,90
|784.565
|% -9,99
|
|MZHLD
|21,70
|36.738
|% -9,96
|
|CASA
|124,00
|238.452
|% -9,95
|
|PKENT
|800,90
|76.886
|% -8,99
|
|ASELS
|18,08
|1.255.361.641
|% 1,35
|
|TSKB
|1,90
|1.194.820.495
|% 3,26
|
|THYAO
|12,23
|1.093.224.792
|% -5,63
|
|GARAN
|9,61
|793.351.860
|% -2,63
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|EKGYO
|2,15
|630.131.379
|% -2,71
|
|TSKB
|1,90
|1.194.820.495
|% 3,26
|
|EKGYO
|2,15
|630.131.379
|% -2,71
|
|ODAS
|4,02
|386.585.306
|% 1,52
|
|YKBNK
|2,98
|273.872.521
|% -3,25
|
|THYAO
|12,23
|1.093.224.792
|% -5,63
|
|13:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6806
|7,6842
|% 0,73
|
|Euro
|9,3248
|9,3292
|% -0,25
|
|Sterlin
|10,0993
|10,1500
|% -1,61
|
|Frank
|8,5805
|8,6322
|% -0,17
|
|Riyal
|2,0376
|2,0478
|% 0,51
|
|13:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.868
|1.868
|-13,44
|
|Altın Gr.
|464
|464
|2,54
|
|Cumhuriyet
|3.073
|3.119
|-4,00
|
|Tam
|3.062
|3.141
|-2,02
|
|Yarım
|1.480
|1.520
|-0,98
|
|Çeyrek
|742
|760
|-0,49
|
|Gümüş.Ons
|25,71
|25,76
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,50
|6,51
|0,18
|
|B. Petrol
|49,66
|49,66
|-2,60
|