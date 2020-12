***DOCO*** DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT( Yeni İş İlişkisi









***DOCO*** DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT( Yeni İş İlişkisi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYeni İş İlişkisiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiYeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin NiteliğiMüşteri (Customer)Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret UnvanıDelta Air Lines IncVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki PayıVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payıİş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih16/03/2021Varsa Sözleşmenin Önemli KoşullarıYeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine EtkisiOlumluAçıklamalarDO & CO, Delta Havayolları ile gerçekleşen ilk işbirliğini paylaşmaktan gurur duyar. DO & CO, 16 Mart 2021 tarihi itibariyle 10 yıl boyunca Delta Havayolları'nın Detroit'teki (DTW) merkezi İkram Tedarikçisi olarak, tüm kısa ve uzun mesafeli uçuşlarına hizmet verecektir. Detroit, Delta Havayolları'nın ABD'deki en büyük merkezlerinden birisi olup, 2019 yılında günde 400'den fazla uçuşa ev sahipliği yapmıştır. Kazanılan bu yeni işbirliği, DO & CO için ABD'deki büyüme planlarınının gerçekleştirilmesinde önemli bir adımdır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894025BIST