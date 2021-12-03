***DOCO*** DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT( Yeni İş İlişkisi
03.12.2021 11:42
***DOCO*** DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT( Yeni İş İlişkisi )
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Türkçe
Yeni İş İlişkisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Delta Air Lines Inc
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
18/01/2022
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Olumlu
Açıklamalar
DO & CO, ABD'de önemli bir sözleşme daha kazandığını ve Delta Havayolları ile iş birliğinin daha da artacağını duyurmaktadır. DO & CO 10 yıl boyunca Delta Havayolları'nın Boston'daki (BOS) merkezi İkram Tedarikçisi olarak, tüm kısa ve uzun mesafeli uçuşlarına hizmet verecektir. İkram hizmetleri 18 Ocak 2022 tarihi itibariyle devralınacaktır. Yer hizmetleri 15 Mart 2022'de daha sonra devralınacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980835
BIST
18:051.910
En Yüksek
|Değişim
|: 1,61%
|| 30,35
|Açılış
|: 1.897
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|Önceki Kapanış
|: 1.880
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1.914
En Düşük
1.894
18:0513,7296
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
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|Açılış
|: 13,7900
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|Önceki Kapanış
|: 13,4300
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13,8913
En Düşük
13,4047
18:0515,5679
En Yüksek
|Değişim
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 15,2200
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15,6980
En Düşük
15,1555
18:05787,73
En Yüksek
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|: 1,11%
|| 8,63
|Açılış
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|Önceki Kapanış
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790,29
En Düşük
762,36
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PKENT
|4.478,20
|22.928.132
|% 10,00
|
|SELVA
|11,11
|36.007.943
|% 10,00
|
|MAKTK
|3,74
|66.866.320
|% 10,00
|
|ISKUR
|550.000,00
|550.000
|% 10,00
|
|ISATR
|342.861,20
|342.861
|% 10,00
|
|RALYH
|15,58
|3.294.781
|% -9,99
|
|DOBUR
|172,00
|287.928
|% -9,99
|
|UZERB
|35,64
|844.730
|% -9,95
|
|SODSN
|32,04
|2.222.043
|% -9,95
|
|PRKAB
|57,15
|17.546.536
|% -9,93
|
|THYAO
|18,53
|3.499.518.588
|% 1,53
|
|GARAN
|11,66
|1.761.953.173
|% 0,09
|
|KRDMD
|9,33
|1.436.764.995
|% -0,21
|
|KOZAL
|135,20
|1.318.296.628
|% 4,89
|
|SISE
|13,25
|1.234.705.404
|% -0,53
|
|ODAS
|1,63
|641.639.953
|% 5,84
|
|TSKB
|1,59
|624.896.585
|% 6,00
|
|YKBNK
|3,44
|971.646.066
|% 1,18
|
|SKBNK
|1,21
|317.204.497
|% 1,68
|
|THYAO
|18,53
|3.499.518.588
|% 1,53
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7265
|13,7296
|% 0,49
|
|Euro
|15,5059
|15,5679
|% 0,38
|
|Sterlin
|18,1135
|18,2043
|% -0,25
|
|Frank
|14,8951
|14,9848
|% 0,53
|
|Riyal
|3,6493
|3,6676
|% 0,27
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.783
|1.783
|15,34
|
|Altın Gr.
|788
|788
|8,66
|
|Cumhuriyet
|5.186
|5.264
|106,00
|
|Tam
|5.159
|5.293
|110,82
|
|Yarım
|2.493
|2.561
|53,60
|
|Çeyrek
|1.251
|1.280
|26,81
|
|Gümüş.Ons
|22,51
|22,56
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|9,93
|9,95
|0,09
|
|B. Petrol
|69,66
|69,66
|-0,01
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