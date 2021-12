***DOCO*** DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT( Yeni İş İlişkisi









***DOCO*** DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT( Yeni İş İlişkisi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYeni İş İlişkisiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiYeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin NiteliğiMüşteri (Customer)Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret UnvanıDelta Air Lines IncVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki PayıVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payıİş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih18/01/2022Varsa Sözleşmenin Önemli KoşullarıYeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine EtkisiOlumluAçıklamalarDO & CO, ABD'de önemli bir sözleşme daha kazandığını ve Delta Havayolları ile iş birliğinin daha da artacağını duyurmaktadır. DO & CO 10 yıl boyunca Delta Havayolları'nın Boston'daki (BOS) merkezi İkram Tedarikçisi olarak, tüm kısa ve uzun mesafeli uçuşlarına hizmet verecektir. İkram hizmetleri 18 Ocak 2022 tarihi itibariyle devralınacaktır. Yer hizmetleri 15 Mart 2022'de daha sonra devralınacaktır.