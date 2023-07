***DOCO* *ISMEN* *IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DOCO******ISMEN******IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [DOCO]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarTemsilcisi Olduğumuz DO & CO Aktiengesellschaft adına yapılan açıklamadır.Özet Bilgi: Paya Dönüştürülebilir Tahviller HakkındaPaya Dönüştürülebilir Tahvil'lerin yeni hisselere dönüştürülmesi yeni hisselerin ihracıDO & CO Aktiengesellschaft ("Şirket"), 2021 yılının Ocak ayında 28 Ocak 2021 valörlü ve 28 Ocak 2026 vadeli, her biri 100.000,00 Avro değerinde 1.000 adet paya dönüştürülebilir tahvile ("Paya Dönüştürülebilir Tahviller") bölünmüş, toplam 100 milyon Avro nominal tutarında paya dönüştürülebilir tahvil ihraç etmiştir.Şirket bugün, 15 Ocak 2021 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurul toplantısında kararlaştırılan şartlı sermaye artırımından, 300.000 Avro nominal değerdeki Paya Dönüştürülebilir Tahvil'e denk gelen ve geçerli bir dönüştürme beyanında bulunan Paya Dönüştürülebilir Tahvil sahiplerine 3.720 adet yeni hisse ihraç etmiştir. Kalan Paya Dönüştürülebilir Tahvil'lerin toplam nominal tutarı 54.600.000 Avro'dur.Söz konusu 3.720 adet yeni hisse ihracı ile Şirket'in toplam hisse sayısı 10.303.327'den 10.307.047'ye ve Şirket'in sermayesi 20.606.654 Avro'dan 20.614.094 Avro'ya yükselmiştir.Yasal uyarıBu duyuru, Şirket'in menkul kıymetlerini satmak için bir teklif veya Şirket'in menkul kıymetlerini satın almak için bir teklif talebi teşkil etmez. Bu duyuru, Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya, Kanada, Japonya, Güney Afrika veya menkul kıymetlerin teklifinin veya satışının yasadışı olabileceği başka herhangi bir hukuk düzeninde doğrudan veya dolaylı olarak yayınlanmayı, dağıtılmayı veya iletilmeyi amaçlamamaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1166231BIST