***DOCO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
20.08.2020 14:32
***DOCO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler DOCO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Atilla Doğudan Privatstiftung tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870329
BIST
14:211.118
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -6,76
|Açılış
|: 1.125
|
|Önceki Kapanış
|: 1.125
|
1.125
En Düşük
1.114
14:217,3441
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,0555
|Açılış
|: 7,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3550
|
7,3546
En Düşük
7,2632
14:218,7017
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,0633
|Açılış
|: 8,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7300
|
8,7090
En Düşük
8,6034
14:21456,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 4,36
|Açılış
|: 456,88
|
|Önceki Kapanış
|: 452,52
|
459,85
En Düşük
450,58
BIST En Aktif Hisseler14:21
|BERA
|8,47
|30.528.027
|% 10,00
|
|KENT
|2.244,10
|4.519.617
|% 10,00
|
|MRSHL
|135,30
|1.245.885
|% 10,00
|
|TLMAN
|17,42
|8.382.935
|% 9,97
|
|TRCAS
|3,71
|33.561.667
|% 9,76
|
|TKURU
|80,10
|3.238.941
|% -10,00
|
|NIBAS
|19,05
|30.861
|% -9,97
|
|ORMA
|9,86
|76.031
|% -9,95
|
|FADE
|5,56
|10.267.497
|% -9,89
|
|ARTI
|2,68
|2.120.830
|% -9,76
|
|PETKM
|4,48
|2.325.413.741
|% 5,91
|
|TUPRS
|87,90
|1.956.775.265
|% 2,27
|
|RTALB
|60,20
|578.028.931
|% 3,44
|
|GARAN
|7,15
|575.078.975
|% -1,79
|
|TCELL
|15,31
|464.521.102
|% 0,39
|
|PETKM
|4,48
|2.325.413.741
|% 5,91
|
|EKGYO
|2,04
|385.338.727
|% -0,97
|
|ZOREN
|2,85
|395.156.797
|% 7,55
|
|KRDMD
|3,00
|412.213.456
|% 2,39
|
|YKBNK
|2,15
|202.482.443
|% -1,38
|
|14:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3395
|7,3441
|% 0,76
|
|Euro
|8,6934
|8,7017
|% 0,73
|
|Sterlin
|9,6229
|9,6712
|% 1,01
|
|Frank
|8,0341
|8,0825
|% 1,20
|
|Riyal
|1,9542
|1,9640
|% 0,79
|
|14:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.936
|1.937
|8,24
|
|Altın Gr.
|456
|456
|3,84
|
|Cumhuriyet
|3.010
|3.056
|-95,00
|
|Tam
|3.008
|3.085
|-75,36
|
|Yarım
|1.454
|1.492
|-36,45
|
|Çeyrek
|729
|746
|-18,23
|
|Gümüş.Ons
|27,02
|27,06
|0,34
|
|Gümüş Gr.
|6,36
|6,37
|0,09
|
|B. Petrol
|44,91
|44,91
|-0,46
|