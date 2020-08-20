***DOCO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
20.08.2020 17:47
***DOCO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler DOCO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Atilla Doğudan Privatstiftung tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870439
BIST
17:521.126
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 1,19
|Açılış
|: 1.125
|
|Önceki Kapanış
|: 1.125
|
1.132
En Düşük
1.114
17:527,3501
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 0,0615
|Açılış
|: 7,3530
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3550
|
7,3546
En Düşük
7,2632
17:528,7102
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 0,0718
|Açılış
|: 8,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7300
|
8,7168
En Düşük
8,6034
17:52459,17
En Yüksek
|Değişim
|: 1,47%
|| 6,65
|Açılış
|: 459,17
|
|Önceki Kapanış
|: 452,52
|
460,05
En Düşük
450,58
BIST En Aktif Hisseler17:52
|OZBAL
|4,40
|63.482.201
|% 10,00
|
|KLNMA
|46,20
|16.590.990
|% 10,00
|
|DGGYO
|10,67
|11.483.629
|% 10,00
|
|BERA
|8,47
|31.453.485
|% 10,00
|
|KENT
|2.244,10
|4.519.617
|% 10,00
|
|TKURU
|80,10
|3.591.782
|% -10,00
|
|GLRYH
|17,47
|63.730.534
|% -9,99
|
|KLGYO
|5,87
|173.871.978
|% -9,97
|
|NIBAS
|19,05
|54.674
|% -9,97
|
|VKFYO
|9,95
|32.363.670
|% -9,95
|
|TUPRS
|91,75
|4.040.440.374
|% 6,75
|
|PETKM
|4,65
|3.928.018.239
|% 9,93
|
|GARAN
|7,16
|1.033.225.445
|% -1,65
|
|RTALB
|52,50
|922.912.635
|% -9,79
|
|EKGYO
|2,03
|829.073.569
|% -1,46
|
|PETKM
|4,65
|3.928.018.239
|% 9,93
|
|EKGYO
|2,03
|829.073.569
|% -1,46
|
|ZOREN
|2,91
|645.234.179
|% 9,81
|
|KRDMD
|3,07
|605.055.332
|% 4,78
|
|SKBNK
|1,54
|258.374.728
|% 2,67
|
|17:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3483
|7,3501
|% 0,84
|
|Euro
|8,7026
|8,7102
|% 0,83
|
|Sterlin
|9,6343
|9,6826
|% 1,13
|
|Frank
|8,0451
|8,0935
|% 1,34
|
|Riyal
|1,9537
|1,9635
|% 0,76
|
|17:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.944
|1.945
|16,18
|
|Altın Gr.
|457
|458
|5,10
|
|Cumhuriyet
|3.033
|3.079
|-72,00
|
|Tam
|3.018
|3.095
|-65,80
|
|Yarım
|1.459
|1.497
|-31,83
|
|Çeyrek
|732
|749
|-15,92
|
|Gümüş.Ons
|27,18
|27,22
|0,49
|
|Gümüş Gr.
|6,39
|6,40
|0,12
|
|B. Petrol
|44,84
|44,84
|-0,53
|
Seans Raporu
17:52
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