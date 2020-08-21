***DOCO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
21.08.2020 13:32
***DOCO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler DOCO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Atilla Doğudan Privatstiftung tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870578
BIST
15:361.111
En Yüksek
|Değişim
|: -1,42%
|| -15,99
|Açılış
|: 1.133
|
|Önceki Kapanış
|: 1.127
|
1.141
En Düşük
1.107
15:367,3303
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0328
|Açılış
|: 7,3350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3530
|
7,3403
En Düşük
7,1952
15:368,6359
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0227
|Açılış
|: 8,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6650
|
8,7168
En Düşük
8,4895
15:36453,74
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -3,22
|Açılış
|: 453,74
|
|Önceki Kapanış
|: 456,95
|
460,26
En Düşük
443,97
BIST En Aktif Hisseler15:36
|GARFA
|12,32
|16.304.966
|% 10,00
|
|TKURU
|88,10
|3.680.738
|% 9,99
|
|IZFAS
|2,98
|1.739.164
|% 9,96
|
|ISGSY
|7,23
|7.026.784
|% 9,88
|
|AVHOL
|1,81
|1.829.573
|% 9,70
|
|TGSAS
|7,84
|4.755.368
|% -9,99
|
|NIBAS
|17,15
|21.489
|% -9,97
|
|FADE
|5,01
|5.796.710
|% -9,89
|
|ARTI
|2,42
|294.519
|% -9,70
|
|EPLAS
|15,25
|128.084
|% -9,66
|
|PETKM
|4,51
|4.558.085.507
|% -3,01
|
|TUPRS
|87,70
|3.447.375.393
|% -4,67
|
|GARAN
|7,19
|1.357.275.140
|% 0,70
|
|AKBNK
|5,08
|852.403.259
|% 0,00
|
|RTALB
|55,25
|799.544.171
|% 5,44
|
|PETKM
|4,51
|4.558.085.507
|% -3,01
|
|YKBNK
|2,17
|531.748.685
|% 0,46
|
|EKGYO
|2,01
|468.906.502
|% -0,99
|
|ZOREN
|2,79
|620.025.888
|% -4,12
|
|GARAN
|7,19
|1.357.275.140
|% 0,70
|
|15:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3250
|7,3303
|% 0,45
|
|Euro
|8,6283
|8,6359
|% -0,26
|
|Sterlin
|9,5612
|9,6091
|% -0,57
|
|Frank
|7,9849
|8,0330
|% -0,30
|
|Riyal
|1,9452
|1,9550
|% 0,26
|
|15:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.932
|1.933
|-14,73
|
|Altın Gr.
|452
|453
|-4,45
|
|Cumhuriyet
|2.957
|3.001
|-78,00
|
|Tam
|2.985
|3.064
|-30,90
|
|Yarım
|1.443
|1.482
|-14,95
|
|Çeyrek
|724
|741
|-7,47
|
|Gümüş.Ons
|26,65
|26,68
|-0,57
|
|Gümüş Gr.
|6,21
|6,22
|-0,18
|
|B. Petrol
|44,51
|44,51
|-0,37
|