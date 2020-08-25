***DOCO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
25.08.2020 13:22
***DOCO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
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Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Attila Dogudan Privatstiftung tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871034
BIST
13:161.107
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -1,59
|Açılış
|: 1.114
|
|Önceki Kapanış
|: 1.108
|
1.118
En Düşük
1.100
13:167,3954
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0178
|Açılış
|: 7,4260
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4160
|
7,3990
En Düşük
7,3558
13:168,7562
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,0583
|Açılış
|: 8,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7350
|
8,7590
En Düşük
8,6716
13:16457,47
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,36
|Açılış
|: 457,47
|
|Önceki Kapanış
|: 457,83
|
460,40
En Düşük
456,18
BIST En Aktif Hisseler13:16
|INTEM
|14,30
|3.887.776
|% 10,00
|
|IZMDC
|19,60
|9.494.297
|% 9,99
|
|KENT
|371,00
|3.235.862
|% 9,99
|
|TKURU
|106,50
|284.994
|% 9,91
|
|CUSAN
|5,11
|30.712.119
|% 9,89
|
|BURVA
|55,00
|739.085
|% -6,78
|
|DERAS
|8,99
|9.394.964
|% -6,35
|
|BURCE
|21,54
|994.952
|% -6,35
|
|IZFAS
|3,05
|740.164
|% -5,57
|
|NIBAS
|15,35
|670.654
|% -5,25
|
|THYAO
|11,40
|918.122.433
|% 2,89
|
|PETKM
|4,16
|748.421.627
|% 0,48
|
|SASA
|15,75
|541.974.577
|% 5,70
|
|GUSGR
|6,56
|447.770.363
|% 1,86
|
|GSRAY
|3,12
|367.253.810
|% 6,85
|
|PETKM
|4,16
|748.421.627
|% 0,48
|
|EKGYO
|1,90
|302.601.617
|% -1,55
|
|YKBNK
|2,09
|311.745.502
|% -2,34
|
|GSRAY
|3,12
|367.253.810
|% 6,85
|
|BJKAS
|3,26
|288.984.348
|% 2,52
|
|13:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3917
|7,3954
|% 0,24
|
|Euro
|8,7477
|8,7562
|% 0,67
|
|Sterlin
|9,6634
|9,7119
|% 0,53
|
|Frank
|8,0938
|8,1426
|% 0,40
|
|Riyal
|1,9646
|1,9745
|% 0,13
|
|13:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.927
|1.927
|-1,89
|
|Altın Gr.
|457
|457
|-0,60
|
|Cumhuriyet
|3.043
|3.089
|-24,00
|
|Tam
|3.029
|3.106
|-23,11
|
|Yarım
|1.464
|1.502
|-11,18
|
|Çeyrek
|734
|751
|-5,59
|
|Gümüş.Ons
|26,54
|26,59
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,28
|6,29
|-0,03
|
|B. Petrol
|45,83
|45,83
|0,19
|