***DOCO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
26.11.2020 09:21
***DOCO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
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Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Andreas Bierwirth tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890071
BIST
11:411.331
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 5,22
|Açılış
|: 1.335
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|Önceki Kapanış
|: 1.325
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1.337
En Düşük
1.326
11:417,9099
En Yüksek
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|: -0,53%
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|: 7,9350
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|Önceki Kapanış
|: 8,0000
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7,9672
En Düşük
7,8983
11:419,4369
En Yüksek
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|Önceki Kapanış
|: 9,5000
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9,5158
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11:41462,05
En Yüksek
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|: 0,02%
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|Açılış
|: 461,82
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|Önceki Kapanış
|: 461,97
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464,12
En Düşük
460,11
BIST En Aktif Hisseler11:39
|LOGO
|108,90
|61.272.162
|% 10,00
|
|BALAT
|9,68
|442.850
|% 10,00
|
|EGPRO
|26,64
|49.080.689
|% 9,99
|
|CASA
|97,40
|1.110.360
|% 9,99
|
|TKNSA
|10,03
|27.859.870
|% 9,98
|
|SUMAS
|34,94
|226.271
|% -9,99
|
|KENT
|385,10
|978.539
|% -9,98
|
|IZTAR
|13,76
|510.757
|% -9,95
|
|SANFM
|13,66
|112.367
|% -9,95
|
|ATSYH
|4,20
|13.440
|% -6,67
|
|KRDMD
|5,12
|868.709.469
|% -1,54
|
|THYAO
|12,14
|830.387.556
|% 1,25
|
|GARAN
|9,13
|552.873.657
|% 0,66
|
|ODAS
|3,70
|401.495.083
|% 1,65
|
|PGSUS
|63,20
|394.972.614
|% 3,27
|
|KRDMD
|5,12
|868.709.469
|% -1,54
|
|TSKB
|2,66
|318.051.072
|% -1,85
|
|ODAS
|3,70
|401.495.083
|% 1,65
|
|HLGYO
|3,37
|334.063.844
|% 7,32
|
|YKBNK
|3,01
|228.115.834
|% 0,00
|
|11:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9038
|7,9111
|% -0,52
|
|Euro
|9,4310
|9,4399
|% -0,44
|
|Sterlin
|10,5425
|10,5953
|% -0,72
|
|Frank
|8,6790
|8,7313
|% -0,51
|
|Riyal
|2,1040
|2,1146
|% -0,48
|
|11:39
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.815
|1.816
|8,81
|
|Altın Gr.
|463
|463
|1,02
|
|Cumhuriyet
|3.094
|3.141
|16,00
|
|Tam
|3.078
|3.158
|18,74
|
|Yarım
|1.488
|1.528
|9,06
|
|Çeyrek
|746
|764
|4,53
|
|Gümüş.Ons
|23,40
|23,43
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|5,97
|5,98
|0,00
|
|B. Petrol
|48,13
|48,13
|-0,40
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