***DOCO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
19.01.2021 15:15
***DOCO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler DOCO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Atilla Dogudan Privatstiftung tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903260
BIST
16:401.577
En Yüksek
|Değişim
|: 1,32%
|| 20,51
|Açılış
|: 1.570
|
|Önceki Kapanış
|: 1.557
|
1.578
En Düşük
1.561
16:407,4398
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -0,0333
|Açılış
|: 7,4450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4950
|
7,4886
En Düşük
7,4179
16:409,0344
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0016
|Açılış
|: 9,0350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0400
|
9,0630
En Düşük
8,9936
16:40439,88
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -2,04
|Açılış
|: 439,88
|
|Önceki Kapanış
|: 441,92
|
443,44
En Düşük
438,61
BIST En Aktif Hisseler16:40
|INTEM
|60,50
|29.485.011
|% 10,00
|
|PSDTC
|41,14
|21.827.916
|% 10,00
|
|PSDTC
|41,14
|21.827.916
|% 10,00
|
|PSDTC
|41,14
|21.827.916
|% 10,00
|
|PSDTC
|41,14
|21.827.916
|% 10,00
|
|TKURU
|297,00
|1.078.110
|% -10,00
|
|SILVR
|8,48
|45.096.825
|% -9,98
|
|EMNIS
|46,36
|1.379.101
|% -9,98
|
|CMENT
|54,50
|2.095.617
|% -9,77
|
|ARTI
|9,50
|3.364.816
|% -9,00
|
|SISE
|8,10
|2.507.116.543
|% 3,85
|
|THYAO
|13,53
|1.614.132.904
|% 2,27
|
|EKGYO
|2,50
|1.570.329.736
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,82
|1.543.034.201
|% 6,41
|
|KRDMD
|7,21
|1.421.081.844
|% -0,83
|
|EKGYO
|2,50
|1.570.329.736
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,82
|1.543.034.201
|% 6,41
|
|SISE
|8,10
|2.507.116.543
|% 3,85
|
|KRDMD
|7,21
|1.421.081.844
|% -0,83
|
|KARSN
|3,97
|639.500.501
|% 5,87
|
|16:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4377
|7,4398
|% -0,45
|
|Euro
|9,0305
|9,0344
|% -0,02
|
|Sterlin
|10,0968
|10,1474
|% -0,34
|
|Frank
|8,3565
|8,4069
|% -0,07
|
|Riyal
|1,9769
|1,9868
|% -0,55
|
|16:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.839
|1.839
|1,81
|
|Altın Gr.
|440
|440
|-2,04
|
|Cumhuriyet
|2.915
|2.959
|-23,00
|
|Tam
|2.908
|2.982
|-17,49
|
|Yarım
|1.406
|1.442
|-8,45
|
|Çeyrek
|705
|721
|-4,23
|
|Gümüş.Ons
|25,17
|25,20
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|6,02
|6,02
|0,02
|
|B. Petrol
|55,43
|55,43
|0,68
|
Seans Raporu
16:40
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-
16:51KONTR
Yüzde 4.63 oranında artışla 35.22 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 424, 960 adet işlem
-
16:50XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 20, 33 artarak (% 1.21 ) 1, 703
-
16:50XU100
Endeks 1, 577 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 32 üstünde . İşlem hacmi 27, 164.00 milyon TL de
-
16:50TGSAS
Yüzde 9.94 oranında artışla 31.40 lira fiyatla işlem gören hissede 232, 750 adet işlem
-
16:48OYAYO
Yüzde 9.67 oranında artışla 12.81 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 423, 128 adet işlem