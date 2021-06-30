***DOCO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
30.06.2021 17:35
***DOCO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler DOCO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Andreas Bierwirth tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945166
BIST
17:291.367
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -5,13
|Açılış
|: 1.375
|
|Önceki Kapanış
|: 1.372
|
1.377
En Düşük
1.363
17:298,6955
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -0,0384
|Açılış
|: 8,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7200
|
8,7452
En Düşük
8,6449
17:2910,3315
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -0,0661
|Açılış
|: 10,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3600
|
10,4294
En Düşük
10,2728
17:29491,85
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -2,71
|Açılış
|: 491,85
|
|Önceki Kapanış
|: 494,56
|
496,17
En Düşük
488,60
BIST En Aktif Hisseler17:29
|FADE
|22,44
|61.117.985
|% 10,00
|
|PKENT
|2.585,90
|5.780.373
|% 10,00
|
|GEDIK
|7,93
|13.480.974
|% 9,99
|
|ERBOS
|130,20
|188.046.277
|% 9,97
|
|INVEO
|118,50
|14.129.408
|% 9,93
|
|EUKYO
|6,66
|4.608.932
|% -10,00
|
|OZRDN
|9,98
|23.113.658
|% -8,86
|
|TACTR
|32,10
|2.483.576
|% -8,49
|
|YAPRK
|36,08
|7.030.738
|% -7,53
|
|DENGE
|2,84
|1.349.596
|% -7,49
|
|GARAN
|8,34
|1.087.408.594
|% 1,09
|
|THYAO
|13,49
|758.779.465
|% 0,75
|
|KUTPO
|60,85
|658.400.204
|% 1,84
|
|SASA
|27,40
|395.719.759
|% -3,11
|
|AKBNK
|5,32
|369.791.519
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,17
|332.599.043
|% 0,46
|
|EKGYO
|1,91
|289.670.326
|% -0,52
|
|GARAN
|8,34
|1.087.408.594
|% 1,09
|
|AKBNK
|5,32
|369.791.519
|% 0,00
|
|TSKB
|1,27
|83.460.139
|% -0,78
|
|17:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6881
|8,6955
|% -0,44
|
|Euro
|10,3076
|10,3315
|% -0,64
|
|Sterlin
|11,9632
|12,0232
|% -0,74
|
|Frank
|9,3387
|9,3949
|% -1,09
|
|Riyal
|2,3072
|2,3188
|% -0,62
|
|17:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.764
|1.764
|2,92
|
|Altın Gr.
|492
|492
|-2,62
|
|Cumhuriyet
|3.255
|3.305
|-4,00
|
|Tam
|3.240
|3.321
|-5,97
|
|Yarım
|1.566
|1.607
|-2,89
|
|Çeyrek
|785
|803
|-1,45
|
|Gümüş.Ons
|25,98
|26,01
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|7,24
|7,25
|0,00
|
|B. Petrol
|74,98
|74,98
|0,70
|
Seans Raporu
17:29
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-
17:41ARSAN
Yüzde -6.41 oranında düşüşle 4.09 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 498, 746 adet işlem
-
17:40XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -7, 61 kaybederek (% -0.51 ) 1, 475
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17:40
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17:40OYLUM
Yüzde -4.77 oranında düşüşle 4.19 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 689, 974 adet işlem
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17:38TRILC
Yüzde -3.97 oranında düşüşle 30.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 109, 466 adet işlem