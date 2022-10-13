***DOCO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
13.10.2022 15:13
***DOCO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler DOCO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Cem Kozlu tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1071606
BIST
15:083.564
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 45,75
|Açılış
|: 3.530
|
|Önceki Kapanış
|: 3.518
|
3.578
En Düşük
3.530
15:0818,5916
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0267
|Açılış
|: 18,6550
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6780
|
18,5924
En Düşük
18,5039
15:0818,1440
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,1221
|Açılış
|: 18,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0900
|
18,1440
En Düşük
17,9750
15:081.002,33
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 3,54
|Açılış
|: 1.002,33
|
|Önceki Kapanış
|: 998,79
|
1.005,68
En Düşük
993,38
BIST En Aktif Hisseler15:08
|COSMO
|69,30
|4.472.276
|% 10,00
|
|KLRHO
|33,26
|204.090.539
|% 9,99
|
|ARASE
|154,30
|94.300.035
|% 9,98
|
|YEOTK
|43,18
|114.469.074
|% 9,98
|
|GESAN
|114,60
|278.377.983
|% 9,98
|
|YBTAS
|31.275,00
|450.750
|% -10,00
|
|HUNER
|6,20
|773.403.565
|% -9,49
|
|RODRG
|28,58
|7.326.871
|% -7,57
|
|ROYAL
|4,88
|473.780
|% -7,05
|
|BRKO
|1,85
|384.652
|% -7,04
|
|THYAO
|87,75
|4.735.565.593
|% 3,11
|
|SASA
|82,95
|1.454.594.212
|% 1,28
|
|PETKM
|14,75
|1.428.783.843
|% 0,68
|
|AKBNK
|13,03
|1.298.078.151
|% 0,77
|
|ASELS
|31,32
|1.193.381.044
|% -0,95
|
|EKGYO
|4,18
|706.820.646
|% 0,97
|
|DOHOL
|5,41
|618.464.415
|% 2,85
|
|HUNER
|6,20
|773.403.565
|% -9,49
|
|ODAS
|8,26
|907.490.324
|% 6,03
|
|YKBNK
|8,37
|898.468.399
|% 2,07
|
|15:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.675
|1.676
|2,33
|
|Altın Gr.
|1.003
|1.003
|4,00
|
|Cumhuriyet
|6.719
|6.820
|15,00
|
|Tam
|6.739
|6.799
|6,00
|
|Yarım
|3.284
|3.324
|4,00
|
|Çeyrek
|1.645
|1.661
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|19,14
|19,17
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|11,47
|11,49
|0,12
|
|B. Petrol
|92,97
|92,97
|0,52
|
Seans Raporu
15:08
daha fazla
-
15:23XU100
Endeks 3, 565 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 34 üstünde . İşlem hacmi 32, 385.00 milyon TL de
-
15:23KARYE
Yüzde 8.21 oranında artışla 22.66 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 392, 077 adet işlem
-
15:21ENSRI
Yüzde 7.09 oranında artışla 22.04 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 614, 992 adet işlem
-
15:19SMRTG
Yüzde 7.17 oranında artışla 95.60 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 366, 879 adet işlem
-
15:18XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 42, 12 artarak (% 1.35 ) 3, 158