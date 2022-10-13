***DOCO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
13.10.2022 15:14
***DOCO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler DOCO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Cem Kozlu tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1071608
BIST
16:313.532
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 14,04
|Açılış
|: 3.530
|
|Önceki Kapanış
|: 3.518
|
3.578
En Düşük
3.524
16:3118,5896
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0247
|Açılış
|: 18,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6780
|
18,5929
En Düşük
18,5039
16:3117,9876
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0343
|Açılış
|: 18,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0900
|
18,1431
En Düşük
17,9087
16:31984,59
En Yüksek
|Değişim
|: -1,42%
|| -14,20
|Açılış
|: 984,59
|
|Önceki Kapanış
|: 998,79
|
1.005,68
En Düşük
983,20
BIST En Aktif Hisseler16:31
|COSMO
|69,30
|4.472.276
|% 10,00
|
|KLRHO
|33,26
|205.308.853
|% 9,99
|
|ARASE
|154,30
|96.024.801
|% 9,98
|
|YEOTK
|43,18
|116.575.438
|% 9,98
|
|GESAN
|114,60
|284.205.623
|% 9,98
|
|YBTAS
|31.275,00
|450.750
|% -10,00
|
|HUNER
|6,17
|831.592.314
|% -9,93
|
|RODRG
|28,10
|9.447.167
|% -9,12
|
|ROYAL
|4,88
|473.780
|% -7,05
|
|BRKO
|1,85
|384.652
|% -7,04
|
|THYAO
|87,00
|6.349.425.818
|% 2,23
|
|PETKM
|14,78
|2.036.383.003
|% 0,89
|
|AKBNK
|12,87
|1.838.416.106
|% -0,46
|
|SASA
|82,75
|1.809.492.515
|% 1,04
|
|ASELS
|31,06
|1.635.453.079
|% -1,77
|
|EKGYO
|4,12
|1.020.021.159
|% -0,48
|
|YKBNK
|8,24
|1.403.465.883
|% 0,49
|
|ODAS
|8,26
|1.248.625.546
|% 6,03
|
|ISCTR
|8,16
|1.253.212.455
|% -1,09
|
|DOHOL
|5,39
|792.187.926
|% 2,47
|
|16:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5855
|18,5896
|% 0,13
|
|Euro
|17,9697
|17,9876
|% -0,19
|
|Sterlin
|20,7260
|20,8300
|% 0,87
|
|Frank
|18,4054
|18,5163
|% -0,70
|
|Riyal
|4,9327
|4,9574
|% 0,15
|
|16:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.648
|1.648
|-25,37
|
|Altın Gr.
|986
|986
|-12,59
|
|Cumhuriyet
|6.638
|6.738
|-67,00
|
|Tam
|6.664
|6.724
|-69,00
|
|Yarım
|3.247
|3.287
|-33,00
|
|Çeyrek
|1.626
|1.643
|-18,00
|
|Gümüş.Ons
|18,61
|18,64
|-0,40
|
|Gümüş Gr.
|11,10
|11,11
|-0,26
|
|B. Petrol
|91,67
|91,67
|-0,78
|
Seans Raporu
16:31
daha fazla
-
16:46BARMA
Yüzde 8.53 oranında artışla 62.95 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 890, 706 adet işlem
-
16:44AZTEK
Yüzde 9.96 oranında artışla 17.23 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 667, 034 adet işlem
-
16:43XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 6, 18 artarak (% 0.16 ) 3, 849
-
16:43
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, PETKM, AKBNK
-
16:43XU100
Endeks 3, 530 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 35 üstünde . İşlem hacmi 44, 354.00 milyon TL de