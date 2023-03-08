***DOCO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
08.03.2023 11:30
***DOCO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler DOCO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Cem Kozlu tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1121490
BIST
12:475.381
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,56
|Açılış
|: 5.379
|
|Önceki Kapanış
|: 5.382
|
5.408
En Düşük
5.350
12:4718,9419
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0216
|Açılış
|: 19,1450
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1100
|
18,9476
En Düşük
18,8991
12:4719,9671
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0070
|Açılış
|: 20,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3500
|
19,9873
En Düşük
19,8891
12:471.105,21
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 1,47
|Açılış
|: 1.105,21
|
|Önceki Kapanış
|: 1.103,74
|
1.105,47
En Düşük
1.100,64
BIST En Aktif Hisseler12:45
|SDTTR
|101,20
|297.163.123
|% 10,00
|
|SOKE
|17,18
|190.192.877
|% 9,99
|
|ONCSM
|90,45
|24.723.724
|% 9,97
|
|EYGYO
|19,00
|101.162.016
|% 9,95
|
|OTTO
|102,80
|864.034
|% 9,95
|
|DOAS
|142,20
|1.554.940.971
|% -10,00
|
|ULUSE
|196,30
|232.968.906
|% -10,00
|
|CEOEM
|19,92
|43.377.077
|% -7,78
|
|ZEDUR
|58,50
|770.094
|% -7,14
|
|FLAP
|13,68
|120.919.733
|% -6,62
|
|ASTOR
|51,25
|3.081.019.447
|% 5,15
|
|EREGL
|43,18
|2.276.589.837
|% -2,57
|
|ISCTR
|13,28
|1.660.716.916
|% 2,31
|
|DOAS
|142,20
|1.554.940.971
|% -10,00
|
|THYAO
|140,80
|1.443.816.820
|% -0,14
|
|ISCTR
|13,28
|1.660.716.916
|% 2,31
|
|EKGYO
|8,19
|1.024.030.188
|% 1,11
|
|YKBNK
|10,81
|1.194.658.538
|% 0,93
|
|AKBNK
|18,81
|1.390.348.375
|% 1,02
|
|SKBNK
|2,60
|165.837.140
|% 0,00
|
|12:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,9352
|18,9419
|% 0,11
|
|Euro
|19,9535
|19,9621
|% 0,01
|
|Sterlin
|22,3520
|22,4641
|% 0,19
|
|Frank
|20,0174
|20,1380
|% 0,06
|
|Riyal
|5,0297
|5,0550
|% 0,09
|
|12:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.814
|1.814
|0,29
|
|Altın Gr.
|1.105
|1.105
|1,30
|
|Cumhuriyet
|7.481
|7.594
|-74,00
|
|Tam
|7.526
|7.578
|-5,00
|
|Yarım
|3.677
|3.708
|-3,00
|
|Çeyrek
|1.838
|1.854
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|20,07
|20,09
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|12,22
|12,23
|0,00
|
|B. Petrol
|83,08
|83,08
|-0,21
|