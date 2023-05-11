***DOCO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
11.05.2023 09:11
***DOCO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
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Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Atilla Doğudan Privatstiftung tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1150316
BIST
10:094.523
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 28,55
|Açılış
|: 4.492
|
|Önceki Kapanış
|: 4.494
|
4.527
En Düşük
4.492
10:0919,5600
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0215
|Açılış
|: 20,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5950
|
19,6730
En Düşük
19,5155
10:0921,3726
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0717
|Açılış
|: 22,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 22,4600
|
21,5654
En Düşük
21,3629
10:091.272,51
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -2,44
|Açılış
|: 1.272,51
|
|Önceki Kapanış
|: 1.274,95
|
1.285,62
En Düşük
1.272,51
BIST En Aktif Hisseler10:09
|OZRDN
|13,97
|2.425.849
|% 10,00
|
|PAPIL
|13,32
|3.865.915
|% 9,99
|
|YAPRK
|38,18
|3.435.852
|% 9,97
|
|KLSYN
|3,00
|3.922.965
|% 8,30
|
|ULAS
|16,50
|397.285
|% 7,00
|
|ARSAN
|7,20
|272.671
|% -10,00
|
|DURDO
|33,30
|848.651
|% -10,00
|
|CUSAN
|15,88
|5.732.944
|% -9,98
|
|TBORG
|31,58
|572.956
|% -9,98
|
|MNDRS
|5,74
|25.294.739
|% -9,89
|
|ISCTR
|13,15
|411.904.250
|% 2,57
|
|KCHOL
|89,45
|196.944.897
|% 1,82
|
|YKBNK
|10,69
|128.530.248
|% 1,91
|
|THYAO
|126,80
|110.709.254
|% 0,00
|
|SISE
|37,06
|107.686.126
|% 0,87
|
|ISCTR
|13,15
|411.904.250
|% 2,57
|
|ZOREN
|4,69
|59.339.223
|% 4,45
|
|YKBNK
|10,69
|128.530.248
|% 1,91
|
|EKGYO
|5,50
|33.918.202
|% 0,92
|
|HALKB
|10,93
|64.055.432
|% 6,12
|
|10:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,5344
|19,5600
|% 0,11
|
|Euro
|21,3678
|21,3726
|% -0,33
|
|Sterlin
|24,5381
|24,6612
|% -0,19
|
|Frank
|21,7977
|21,9290
|% -0,30
|
|Riyal
|5,1974
|5,2235
|% 0,10
|
|10:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.025
|2.025
|-5,24
|
|Altın Gr.
|1.274
|1.275
|-0,39
|
|Cumhuriyet
|9.333
|9.474
|71,00
|
|Tam
|9.306
|9.548
|96,19
|
|Yarım
|4.618
|4.775
|39,00
|
|Çeyrek
|2.302
|2.380
|19,00
|
|Gümüş.Ons
|25,03
|25,06
|-0,34
|
|Gümüş Gr.
|15,77
|15,79
|-0,17
|
|B. Petrol
|76,91
|76,91
|0,50
|