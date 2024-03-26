***DOCO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
26.03.2024 14:52
***DOCO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
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Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Mehmet Cem Kozlu tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1262515
BIST
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17:268.792
En Düşük
|Değişim
|: -2,63%
|| -237,85
|Açılış
|: 9.030
|
|Önceki Kapanış
|: 9.029
|
8.785
En Yüksek
9.049
17:2632,1995
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0929
|Açılış
|: 32,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 32,5400
|
32,2060
En Düşük
32,0860
17:2634,9509
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0683
|Açılış
|: 35,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 35,2500
|
35,0219
En Düşük
34,8188
17:262.259,70
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 15,83
|Açılış
|: 2.259,70
|
|Önceki Kapanış
|: 2.243,87
|
2.277,58
En Düşük
2.241,01
BIST En Aktif Hisseler17:26
|IZMDC
|6,71
|233.678.625
|% 10,00
|
|AKENR
|11,66
|28.094.712
|% 10,00
|
|INVEO
|44,98
|87.949.737
|% 9,98
|
|PKART
|90,90
|79.288.586
|% 9,98
|
|DOBUR
|194,00
|55.032.181
|% 9,98
|
|MAKIM
|23,64
|22.212.705
|% -53,60
|
|KONYA
|10.117,50
|675.039.003
|% -9,99
|
|PEKGY
|12,71
|635.085.305
|% -9,99
|
|KSTUR
|6.782,50
|10.432.508
|% -9,99
|
|SRVGY
|277,25
|54.609.305
|% -9,98
|
|THYAO
|282,75
|6.668.173.631
|% -1,05
|
|ZOREN
|5,46
|4.791.358.185
|% -5,70
|
|PETKM
|21,30
|4.542.867.680
|% -9,97
|
|AKBNK
|44,04
|4.532.996.220
|% -0,10
|
|YKBNK
|26,60
|4.038.987.437
|% -1,92
|
|ZOREN
|5,46
|4.791.358.185
|% -5,70
|
|ISCTR
|11,20
|4.002.940.014
|% -1,84
|
|PETKM
|21,30
|4.542.867.680
|% -9,97
|
|EKGYO
|9,40
|1.529.984.834
|% -3,29
|
|YKBNK
|26,60
|4.038.987.437
|% -1,92
|
|17:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,1937
|32,1995
|% 0,29
|
|Euro
|34,9402
|34,9509
|% 0,20
|
|Sterlin
|40,9278
|41,1329
|% -0,19
|
|Frank
|35,8850
|36,0649
|% -0,53
|
|Riyal
|8,6426
|8,6859
|% -0,11
|
|17:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,54
|24,57
|% 0,66
|
|Platin
|904,18
|905,81
|% 0,66
|
|Paladyum
|998,41
|1.000,87
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|85,90
|85,90
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.182,24
|2.182,57
|% 0,66
|