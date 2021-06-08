***DOCO* *SKTAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
08.06.2021 12:21
***DOCO******SKTAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri )
İlgili Şirketler [DOCO, SKTAS]
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Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
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Bildirim İçeriği
Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
Açıklamalar
-
Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
Pay Adı FDPO (%) Geçerlilik Tarihi
DO-CO 7 09/06/2021
SOKTAS 58 09/06/2021
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940991
BIST
13:531.445
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -2,09
|Açılış
|: 1.447
|
|Önceki Kapanış
|: 1.447
|
1.450
En Düşük
1.443
13:538,5954
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0172
|Açılış
|: 8,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6200
|
8,6340
En Düşük
8,5831
13:5310,4786
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0262
|Açılış
|: 10,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4900
|
10,5214
En Düşük
10,4537
13:53524,06
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -1,88
|Açılış
|: 524,06
|
|Önceki Kapanış
|: 525,94
|
527,27
En Düşük
522,12
BIST En Aktif Hisseler13:53
|ATATP
|31,94
|9.901.911
|% 9,99
|
|BTCIM
|12,81
|24.650.244
|% 9,96
|
|YESIL
|3,55
|3.843.826
|% 9,94
|
|RODRG
|18,80
|3.767.650
|% 9,88
|
|UFUK
|15,84
|119.465
|% 9,24
|
|YAYLA
|3,81
|12.452.225
|% -9,93
|
|MMCAS
|6,82
|328.099
|% -7,84
|
|MERIT
|202,00
|747.225
|% -7,76
|
|METUR
|20,90
|15.755.632
|% -7,11
|
|NTHOL
|5,10
|107.769.071
|% -7,10
|
|KOZAL
|127,30
|620.505.860
|% 1,60
|
|GARAN
|8,27
|583.198.795
|% -0,24
|
|THYAO
|14,29
|567.986.384
|% 0,07
|
|SASA
|34,52
|407.098.323
|% 2,19
|
|SISE
|8,20
|359.843.595
|% 0,12
|
|YKBNK
|2,24
|247.435.212
|% 0,00
|
|GARAN
|8,27
|583.198.795
|% -0,24
|
|EKGYO
|1,99
|103.619.221
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,19
|52.996.954
|% 0,00
|
|SISE
|8,20
|359.843.595
|% 0,12
|
|13:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5946
|8,5954
|% -0,20
|
|Euro
|10,4742
|10,4786
|% -0,25
|
|Sterlin
|12,1288
|12,1896
|% -0,36
|
|Frank
|9,5599
|9,6174
|% 0,03
|
|Riyal
|2,2873
|2,2988
|% -0,10
|
|13:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.894
|1.894
|-5,05
|
|Altın Gr.
|524
|524
|-2,17
|
|Cumhuriyet
|3.466
|3.519
|1,00
|
|Tam
|3.447
|3.536
|-3,56
|
|Yarım
|1.666
|1.710
|-1,73
|
|Çeyrek
|836
|855
|-0,86
|
|Gümüş.Ons
|27,68
|27,71
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|7,66
|7,67
|-0,06
|
|B. Petrol
|70,95
|70,95
|-0,52
|