***DOFER*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu









***DOFER*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )İlgili Şirketler [DOFER]İlgili Fonlar []TürkçeBISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarDOFER.HE [Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemiyle Halka Arz] Dofer Yapı Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Miktar: 17.000.000 TL nominal, Aracı: GDK Kapanış Tarihi: 11.10.2023, Fiyat: 17,11 TL İlgili sırada maksimum emir değeri 290.870.000 TL olacaktır. Halka arz emir toplama 10:30-13:00 saatleri arasında yapılmaktadır. Dağıtıma konu hesap türleri üzerinden iletilen aynı MKK sicil numarasına sahip emirlerden sadece fiyat ve zaman önceliği kuralına göre ilk emir dağıtıma katılmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1204020BIST