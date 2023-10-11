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***DOFER*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu

11.10.2023 09:12
***DOFER*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu


***DOFER*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )

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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu

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Açıklamalar

DOFER.HE [Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemiyle Halka Arz] Dofer Yapı Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Miktar: 17.000.000 TL nominal, Aracı: GDK Kapanış Tarihi: 11.10.2023, Fiyat: 17,11 TL İlgili sırada maksimum emir değeri 290.870.000 TL olacaktır. Halka arz emir toplama 10:30-13:00 saatleri arasında yapılmaktadır. Dağıtıma konu hesap türleri üzerinden iletilen aynı MKK sicil numarasına sahip emirlerden sadece fiyat ve zaman önceliği kuralına göre ilk emir dağıtıma katılmaktadır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1204020


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MRSHL 1.120,60 165.454.650 % 9,99  
FMIZP 282,90 169.395.331 % 9,99  
KSTUR 862,10 1.265.563 % 9,99  
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Frank 30,6042 30,7886 % 0,32  
Riyal 7,3713 7,4083 % 0,07  
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Altın Ons 1.871 1.871 10,28  
Altın Gr. 1.668 1.668 10,41  
Cumhuriyet 11.574 11.749 69,00  
Tam 11.336 11.415 19,00  
Yarım 5.686 5.730 15,00  
Çeyrek 2.834 2.865 7,00  
Gümüş.Ons 22,07 22,11 0,25  
Gümüş Gr. 19,72 19,73 0,27  
B. Petrol 87,33 87,33 -0,32  
Seans Raporu 12:45
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