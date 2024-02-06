***DOFER*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
06.02.2024 18:27
***DOFER*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında DOFER.E payları 07/02/2024 tarihli işlemlerden (seans başından) 06/03/2024 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar kredili işlemlere konu edilemeyecektir. Not: VBTS kapsamında getirilen tedbirler, payın işlem gördüğü pazarın/platformun işlem kuralları, pazar değişimi veya diğer nedenlerle uygulanan işlem esaslarından ayrı olarak değerlendirilir. Buna göre VBTS tedbirleri diğer düzenlemeler veya kararlarla uygulamaya alınan işlem esaslarının geçerlilik süresinden ayrı olarak tedbir süresinin sonuna kadar uygulanmaya devam eder.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1247237
BIST
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18:058.869
En Düşük
|Değişim
|: 1,05%
|| 92,44
|Açılış
|: 8.811
|
|Önceki Kapanış
|: 8.777
|
8.751
En Yüksek
8.891
18:0530,5580
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0028
|Açılış
|: 30,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 30,6000
|
30,7999
En Düşük
30,3965
18:0532,8902
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0308
|Açılış
|: 32,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,8500
|
33,1326
En Düşük
32,6721
18:052.000,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 11,18
|Açılış
|: 2.000,88
|
|Önceki Kapanış
|: 1.989,70
|
2.008,81
En Düşük
1.979,02
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TETMT
|7.895,00
|12.103.035
|% 10,00
|
|BRKVY
|84,15
|94.370.146
|% 10,00
|
|ARDYZ
|47,52
|657.778.525
|% 10,00
|
|SMART
|45,36
|625.118.109
|% 9,99
|
|DOFER
|55,05
|312.198.374
|% 9,99
|
|KIMMR
|8,27
|96.063.936
|% -7,91
|
|HTTBT
|70,30
|80.635.006
|% -3,30
|
|HEDEF
|30,96
|36.010.217
|% -3,13
|
|KTLEV
|90,45
|68.930.283
|% -3,00
|
|AZTEK
|136,00
|206.307.347
|% -2,86
|
|BINHO
|652,00
|2.735.457.506
|% 4,74
|
|MIATK
|54,65
|2.720.674.807
|% 9,92
|
|MEGMT
|58,35
|2.127.957.454
|% 6,09
|
|CATES
|89,40
|2.056.755.678
|% 2,00
|
|EKOS
|68,70
|1.882.863.141
|% 1,10
|
|MIATK
|54,65
|2.720.674.807
|% 9,92
|
|BEGYO
|5,22
|198.151.200
|% -0,19
|
|MEGMT
|58,35
|2.127.957.454
|% 6,09
|
|MOBTL
|5,51
|183.146.420
|% 0,92
|
|LRSHO
|2,47
|79.476.974
|% 0,82
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,5517
|30,5580
|% 0,01
|
|Euro
|32,8779
|32,8902
|% 0,09
|
|Sterlin
|38,3248
|38,5170
|% 0,34
|
|Frank
|34,9565
|35,1671
|% -0,01
|
|Riyal
|8,1271
|8,1679
|% 0,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,43
|22,45
|% 0,66
|
|Platin
|905,64
|907,42
|% 0,66
|
|Paladyum
|953,27
|957,57
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,44
|78,44
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.036,42
|2.036,74
|% 0,66
|