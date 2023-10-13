***DOFER*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik









***DOFER*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )İlgili Şirketler [DOFER]İlgili Fonlar []TürkçeEndeks Şirketlerinde DeğişiklikYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiEndeks Şirketlerinde DeğişiklikAçıklamalarDOFER YAPI MALZEMELERI payları, 16/10/2023 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Ana Pazar'da işlem görmeye başlayacağından, söz konusu tarihten itibaren BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST Ana, BIST Halka Arz, BIST Katılım Tüm, BIST Sınai ve BIST Metal Ana endeksleri kapsamına dahil edilecek olup, endekslerin hesaplanmasında şirketin paylarının sayısı 55.750.000 ve fiili dolaşımdaki pay oranı ise %30 olarak dikkate alınacaktır.Endeks Şirketlerinde DeğişiklikPay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik TarihiDOFER YAPI MALZEMELERI XUTUM 16/10/2023DOFER YAPI MALZEMELERI XTUMY 16/10/2023DOFER YAPI MALZEMELERI XBANA 16/10/2023DOFER YAPI MALZEMELERI XHARZ 16/10/2023DOFER YAPI MALZEMELERI XKTUM 16/10/2023DOFER YAPI MALZEMELERI XUSIN 16/10/2023DOFER YAPI MALZEMELERI XMANA 16/10/2023http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1205978BIST