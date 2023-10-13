***DOFER*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik
13.10.2023 16:09
***DOFER*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )
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Türkçe
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Açıklamalar
DOFER YAPI MALZEMELERI payları, 16/10/2023 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Ana Pazar'da işlem görmeye başlayacağından, söz konusu tarihten itibaren BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST Ana, BIST Halka Arz, BIST Katılım Tüm, BIST Sınai ve BIST Metal Ana endeksleri kapsamına dahil edilecek olup, endekslerin hesaplanmasında şirketin paylarının sayısı 55.750.000 ve fiili dolaşımdaki pay oranı ise %30 olarak dikkate alınacaktır.
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Pay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik Tarihi
DOFER YAPI MALZEMELERI XUTUM 16/10/2023
DOFER YAPI MALZEMELERI XTUMY 16/10/2023
DOFER YAPI MALZEMELERI XBANA 16/10/2023
DOFER YAPI MALZEMELERI XHARZ 16/10/2023
DOFER YAPI MALZEMELERI XKTUM 16/10/2023
DOFER YAPI MALZEMELERI XUSIN 16/10/2023
DOFER YAPI MALZEMELERI XMANA 16/10/2023
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1205978
BIST