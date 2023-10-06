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***DOFER*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların Borsa Birincil Piyasada Halka Arzı

06.10.2023 18:10
***DOFER*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların Borsa Birincil Piyasada Halka Arzı


***DOFER*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların Borsa Birincil Piyasada Halka Arzı )

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İlgili Fonlar []
Türkçe
Payların Borsa Birincil Piyasada Halka Arzı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

Borsa Karar Tarihi
06/10/2023
Payları Halka Arz Edilecek Şirketin Unvanı
Dofer Yapı Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Halka Arz Edilecek Payların Nominal Tutarı (TL)
17.000.000
Halka Arz Edilecek Payların Sermayeye Oranı (%)
30,49
Halka Arz Yöntemi
Borsada (On the Exchange)
Halka Arz Fiyatı (TL)
17,11
Aracı Kuruluş
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Halka Arz Sonrası İşlem Göreceği Pazar
Ana Pazar
Uygulanacak Maksimum Emir Değeri (TL)
290.870.000
Açıklamalar

Dofer Yapı Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (Şirket) halka arz edilecek 17.000.000 TL nominal değerli payları, Borsa Birincil Piyasa'da Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi ile beher pay için 17,11 TL fiyattan 10-11/10/2023 tarihlerinde Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla, DOFER.HE (ikincil piyasada işlem kodu DOFER.E olacaktır) işlem sırasında satışa sunulacaktır. DOFER.HE'ye iletilecek emirlerde yalnızca [İptale Kadar Geçerli (İKG)] emir geçerlilik türü kullanılmalıdır. İlgili sırada maksimum emir değeri 290.870.000 TL olabilecektir. Halka arza ilişkin emirlerin Borsamıza iletilmesine aracılık eden üyelerin, emirleri Borsamız birincil piyasasına iletirken kendi risk tanımlamaları çerçevesinde birden fazla emre bölerek iletmeleri halinde fiyat - zaman önceliğini haiz ilk emir dışındaki diğer emirler mükerrer olarak girilmiş olacağından dağıtıma konu edilmemektedir. Şirket payları, birincil piyasa işlemlerinin tamamlanmasını takiben, Borsamızca yapılacak değerlendirmenin ardından ikincil piyasada işlem görebilecektir. Şirketin paylarının halka arzına ilişkin izahname Kamuyu Aydınlatma Platformu'nun https://www.kap.org.tr/tr/sirketler/DK internet adresinde yayınlanacaktır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1201215


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