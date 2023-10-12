***DOFER*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların İşlem Görmeye Başlaması
12.10.2023 18:10
***DOFER*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların İşlem Görmeye Başlaması )
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Türkçe
Payların İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
12/10/2023
Payları İşlem Görecek Şirket'in Unvanı
Dofer Yapı Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
İşlem Görecek Payların Nominal Tutarı (TL)
17.000.000
Baz Fiyat (TL)
17,11
İşlem Göreceği Pazar
Ana Pazar
Uygulanacak Maksimum Emir Değeri (TL)
1.000.000
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
16/10/2023
Halka Arz Yöntemi
Borsada (On the Exchange)
Halka Arz Tarihi
10-11/10/2023
Açıklamalar
Dofer Yapı Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (Şirket) 17.000.000 TL nominal değerli paylarının halka arzı tamamlanmış olup, Şirketin sermayesini temsil eden 55.750.000 TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi'nin 8'inci maddesi çerçevesinde kota alınmıştır. Halka arz edilen Şirket payları 16/10/2023 tarihinden itibaren Ana Pazar'da 17,11 TL/pay fiyat, "DOFER.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 1.000.000 TL olarak belirlenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1205384
BIST