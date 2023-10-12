***DOFER*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların İşlem Görmeye Başlaması









***DOFER*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların İşlem Görmeye Başlaması )İlgili Şirketler [DOFER]İlgili Fonlar []TürkçePayların İşlem Görmeye BaşlamasıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiBorsa Karar Tarihi12/10/2023Payları İşlem Görecek Şirket'in UnvanıDofer Yapı Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.İşlem Görecek Payların Nominal Tutarı (TL)17.000.000Baz Fiyat (TL)17,11İşlem Göreceği PazarAna PazarUygulanacak Maksimum Emir Değeri (TL)1.000.000İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih16/10/2023Halka Arz YöntemiBorsada (On the Exchange)Halka Arz Tarihi10-11/10/2023AçıklamalarDofer Yapı Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (Şirket) 17.000.000 TL nominal değerli paylarının halka arzı tamamlanmış olup, Şirketin sermayesini temsil eden 55.750.000 TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi'nin 8'inci maddesi çerçevesinde kota alınmıştır. Halka arz edilen Şirket payları 16/10/2023 tarihinden itibaren Ana Pazar'da 17,11 TL/pay fiyat, "DOFER.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 1.000.000 TL olarak belirlenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1205384BIST