***DOFER*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.12.2023 10:12
***DOFER*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DOFER.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1227619
BIST
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12:447.675
En Düşük
|Değişim
|: 0,16%
|| 12,04
|Açılış
|: 7.657
|
|Önceki Kapanış
|: 7.663
|
7.628
En Yüksek
7.703
12:4429,1536
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0229
|Açılış
|: 29,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 29,1600
|
29,1632
En Düşük
29,0623
12:4432,0248
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,1604
|Açılış
|: 31,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,9000
|
32,0585
En Düşük
31,8351
12:441.908,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 6,49
|Açılış
|: 1.908,33
|
|Önceki Kapanış
|: 1.901,67
|
1.909,71
En Düşük
1.895,65
BIST En Aktif Hisseler12:44
|SAMAT
|54,45
|11.169.383
|% 10,00
|
|KLNMA
|35,74
|1.936.536
|% 9,97
|
|QNBFB
|312,00
|6.915.792
|% 9,96
|
|BAYRK
|12,06
|13.690.319
|% 9,94
|
|SMART
|36,60
|56.900.792
|% 9,84
|
|PRZMA
|30,42
|9.338.029
|% -10,00
|
|KBORU
|42,90
|378.887.069
|% -9,99
|
|GUBRF
|236,50
|672.925.620
|% -9,99
|
|OSTIM
|7,57
|23.799.759
|% -9,99
|
|KUYAS
|67,15
|103.766.876
|% -9,99
|
|THYAO
|243,60
|3.351.773.307
|% 0,70
|
|AKBNK
|39,64
|2.205.791.180
|% -0,75
|
|YKBNK
|21,18
|2.122.192.586
|% 1,24
|
|ISCTR
|24,38
|2.098.082.843
|% 1,25
|
|TUPRS
|151,40
|1.287.016.469
|% 1,14
|
|YKBNK
|21,18
|2.122.192.586
|% 1,24
|
|ISCTR
|24,38
|2.098.082.843
|% 1,25
|
|BEGYO
|2,77
|187.829.064
|% 2,21
|
|EKGYO
|7,11
|430.288.533
|% -0,14
|
|AKBNK
|39,64
|2.205.791.180
|% -0,75
|
|12:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,1461
|29,1536
|% 0,08
|
|Euro
|32,0033
|32,0248
|% 0,50
|
|Sterlin
|36,6966
|36,8806
|% 0,05
|
|Frank
|33,6828
|33,8857
|% 0,26
|
|Riyal
|7,7477
|7,7865
|% 0,06
|
|12:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,22
|24,25
|% 0,66
|
|Platin
|962,38
|964,40
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.202,33
|1.208,92
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|79,94
|79,94
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.035,38
|2.035,69
|% 0,66
|