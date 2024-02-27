***DOFER*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
27.02.2024 10:39
***DOFER*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DOFER.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1252164
BIST
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12:449.238
En Düşük
|Değişim
|: -1,03%
|| -96,45
|Açılış
|: 9.351
|
|Önceki Kapanış
|: 9.334
|
9.186
En Yüksek
9.351
12:4431,1433
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0412
|Açılış
|: 31,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2200
|
31,3254
En Düşük
31,0419
12:4433,8310
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0362
|Açılış
|: 33,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 33,7800
|
34,0243
En Düşük
33,7153
12:442.038,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 6,11
|Açılış
|: 2.038,17
|
|Önceki Kapanış
|: 2.032,06
|
2.048,30
En Düşük
2.027,30
BIST En Aktif Hisseler12:44
|ISATR
|1.426.550,00
|1.426.550
|% 11.999,80
|
|PATEK
|99,55
|23.068.821
|% 10,00
|
|EDATA
|33,00
|233.957.178
|% 10,00
|
|BFREN
|1.255,00
|120.418.294
|% 9,99
|
|ERCB
|189,30
|121.334.100
|% 9,99
|
|AYCES
|900,00
|505.136.732
|% -10,00
|
|PSGYO
|6,95
|834.909.324
|% -9,15
|
|ERSU
|35,68
|22.498.618
|% -7,52
|
|PKENT
|399,00
|362.100.731
|% -7,48
|
|BNTAS
|13,19
|19.180.494
|% -7,11
|
|THYAO
|285,75
|5.736.868.073
|% 0,09
|
|MIATK
|80,85
|4.476.572.287
|% 4,86
|
|REEDR
|66,25
|3.748.612.803
|% -0,82
|
|EREGL
|45,90
|2.639.523.209
|% 0,70
|
|ASTOR
|128,80
|2.517.493.080
|% -1,68
|
|ZOREN
|5,44
|853.502.785
|% -4,23
|
|PSGYO
|6,95
|834.909.324
|% -9,15
|
|ISCTR
|11,34
|1.213.381.741
|% -1,08
|
|EKGYO
|11,48
|1.193.187.467
|% -1,29
|
|YKBNK
|23,62
|1.538.441.600
|% 0,77
|
|12:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,1396
|31,1445
|% 0,14
|
|Euro
|33,8284
|33,8405
|% 0,14
|
|Sterlin
|39,3771
|39,5746
|% 0,12
|
|Frank
|35,2615
|35,4739
|% 0,20
|
|Riyal
|8,2781
|8,3197
|% 0,14
|
|12:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,63
|22,67
|% 0,66
|
|Platin
|890,04
|891,22
|% 0,66
|
|Paladyum
|963,41
|966,18
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,55
|81,55
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.035,81
|2.036,14
|% 0,66
|