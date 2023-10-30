***DOFER*** DOFER YAPI MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)









***DOFER*** DOFER YAPI MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun hazırlamış olduğu 2023 Yılı 3.Çeyrek Faaliyet Raporu Ek'tedir.Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1212073BIST