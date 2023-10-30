***DOFER*** DOFER YAPI MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.10.2023 19:51
***DOFER*** DOFER YAPI MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11.Maddesi gereğince yatırımcı ilişkileri bölüm yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi olarak sermaye piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi, kurumsal yönetim uygulamalarında koordinasyonun sağlanması ve üst düzey icracı yöneticiye çalışmaları hakkında raporlama yapmak üzere Murat KEDİCİ'nin (SPL Düzey 3-909814) yatırımcı ilişkileri yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi olarak atanmasına karar vermiştir.
Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1211990
BIST
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18:057.713
En Düşük
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 7.688
|
|Önceki Kapanış
|: 7.713
|
7.661
En Yüksek
7.786
18:0528,2903
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0507
|Açılış
|: 28,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 28,2050
|
28,5332
En Düşük
28,2053
18:0529,9878
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0265
|Açılış
|: 29,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,8250
|
30,4738
En Düşük
29,7463
18:051.813,79
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,23
|Açılış
|: 1.813,67
|
|Önceki Kapanış
|: 1.814,02
|
1.831,22
En Düşük
1.810,58
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BFREN
|10.979,10
|281.974.442
|% 10,00
|
|TURGG
|590,90
|15.683.668
|% 10,00
|
|ULUFA
|12,32
|48.638.831
|% 10,00
|
|PNLSN
|58,30
|40.095.875
|% 10,00
|
|ISGSY
|25,52
|11.326.172
|% 10,00
|
|MRSHL
|2.118,50
|34.540.024
|% -10,00
|
|INTEM
|326,70
|71.837.062
|% -10,00
|
|ISBTR
|493.200,00
|9.864.000
|% -10,00
|
|MAALT
|1.185,30
|275.920.110
|% -9,99
|
|GEDIK
|16,87
|283.290.612
|% -9,98
|
|THYAO
|218,90
|7.808.411.010
|% 0,78
|
|ASTOR
|130,40
|5.582.517.811
|% 2,76
|
|TUPRS
|141,40
|5.534.870.623
|% 2,02
|
|MIATK
|826,50
|3.882.154.832
|% 9,99
|
|EREGL
|38,40
|3.242.286.774
|% -0,16
|
|ZOREN
|5,51
|1.325.886.809
|% 0,55
|
|MHRGY
|5,55
|1.354.555.354
|% -9,90
|
|EKGYO
|6,72
|1.383.093.123
|% 0,30
|
|ODAS
|13,12
|2.085.423.128
|% 0,08
|
|YKBNK
|17,54
|2.175.608.663
|% -1,57
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,2366
|28,2903
|% 0,18
|
|Euro
|29,9660
|29,9878
|% -0,09
|
|Sterlin
|34,2432
|34,4149
|% -0,13
|
|Frank
|31,2067
|31,3946
|% 0,01
|
|Riyal
|7,5131
|7,5507
|% 0,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.994
|1.995
|-1,50
|
|Altın Gr.
|1.813
|1.814
|-0,40
|
|Cumhuriyet
|12.201
|12.386
|-78,00
|
|Tam
|11.923
|12.052
|-14,00
|
|Yarım
|5.980
|6.051
|-7,00
|
|Çeyrek
|2.981
|3.025
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|23,16
|23,20
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|21,09
|21,12
|-0,08
|
|B. Petrol
|86,69
|86,69
|0,34
|
Seans Raporu
18:05
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17:59ONCSM
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17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 28, 25 artarak (% 0.42 ) 6, 695
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17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ISKUR, DOFER, PSDTC, YAPRK, MARKA, VERTU, CRFSA, GLCVY, KENT, TURGG
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17:58
Tabandan işlem gören hisse senetleri : MHRGY, PRZMA, INTEM, ISBTR, MRSHL
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17:58
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