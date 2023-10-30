***DOFER*** DOFER YAPI MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DOFER*** DOFER YAPI MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11.Maddesi gereğince yatırımcı ilişkileri bölüm yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi olarak sermaye piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi, kurumsal yönetim uygulamalarında koordinasyonun sağlanması ve üst düzey icracı yöneticiye çalışmaları hakkında raporlama yapmak üzere Murat KEDİCİ'nin (SPL Düzey 3-909814) yatırımcı ilişkileri yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi olarak atanmasına karar vermiştir.Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1211990BIST