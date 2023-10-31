***DOFER*** DOFER YAPI MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DOFER*** DOFER YAPI MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz bağımsız yönetim kurulu üyesi Sn.Mustafa Coşkun KARADENİZ'in bağımsızlık beyanı Ek'tedir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1212330BIST