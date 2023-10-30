***DOFER*** DOFER YAPI MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***DOFER*** DOFER YAPI MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu1. Sermaye piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (KYT)nin (1) sayılı ekinde yer alan Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin ("KYİ") 4.5.1 maddesi uyarınca Yönetim Kurulumuzun görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirmesini teminen, Yönetim Kurulumuz bünyesinde(a) Denetimden Sorumlu Komite,(b) Riskin Erken Saptanması Komitesi ve(c) Kurumsal Yönetim Komitesi oluşturulmasına2. Yine KYİ'nin 4.5.1 maddesi uyarınca Yönetim Kurulumuzca, Yönetim Kurulumuz bünyesinde ayrıca bir Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulmamasına ve bu iki komitenin görevlerinin Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine3. Denetimden Sorumlu Komite üyelerinin Halit KIRATLI (Başkan), Mustafa Coşkun KARADENİZ (Üye),4. Riskin Erken Saptanması Komitesi üyelerinin Halit KIRATLI (Başkan), Mustafa Coşkun KARADENİZ (Üye) ve Yağmur DOĞAN (Üye),5. Kurumsal Yönetim Komitesi üyelerinin Mustafa Coşkun KARADENİZ (Başkan), Halit KIRATLI (Üye), Murat KEDİCİ (Üye) olarak belirlenmesine,6. Yukarıda belirtildiği şekilde oluşturulan komitelerin görevlerini yerine getirmeleri için gereken her türlü kaynak ve desteğin Yönetim Kurulumuz tarafından sağlanmasına ve komitelerin, gerekli gördükleri kişiyi toplantılarına davet edebilmelerine ve görüşlerini alabilmesine7. Komitelerin, faaliyetleriyle ilgili olarak ihtiyaç gördükleri konularda bağımsız uzman görüşlerinden yararlanmalarına ihtiyaç duydukları danışmanlık hizmetlerinin bedelinin Şirket tarafından karşılanmasına ve bu durumda hizmet alınan kişi/kuruluş hakkında bilgiler ile bu kişi/kuruluşun Şirket ile herhangi bir ilişkisinin olup olmadığı hususundaki bilgiye faaliyet raporunda yer verilmesine8. Komitelerin yaptıkları tüm çalışmaları yazılı hale getirmelerine ve kaydını tutmalarına Komiteler'in, çalışmaların etkinliği için gerekli görülen ve çalışma ilkelerinde açıklanan sıklıkta toplanmalarına ve çalışmaları hakkındaki bilgiyi ve toplantı sonuçlarını içeren raporları Yönetim Kurulu'na sunmalarına karar vermiştir.Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1212025BIST