***DOGUB*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Birincil Piyasa Duyurusu - Kalan Paylar
07.12.2021 13:08
***DOGUB*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Birincil Piyasa Duyurusu - Kalan Paylar )
Özet Bilgi Birincil Piyasa Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
İlgili Şirketler DOGUB
İlgili Şirket Ünvanı DOĞUSAN BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.
Birincil Piyasa Duyurusu_Kalan Paylar
Mevcut Sermaye (TL) 30.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 39.000.000
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) 9.000.000
Pay Grup Bilgileri Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)
DOGUB, TRADOGUB92F9 44.187,875
Aracılık Yapan Aracı Kuruluş Adı Invest AZ Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Birincil Piyasa Başlangıç Tarihi 08.12.2021
Birincil Piyasa Bitiş Tarihi 09.12.2021
Satılacak Payların Satış Fiyatı Bir payın nominal değeri 1 TL olup nominal değerin altında olmamak kaydıyla Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada oluşacak fiyattan satışa arz edilecektir.
Satılacak Payların Niteliği Kaydi Pay
Başvuru Şekli Paylardan almak isteyen tasarruf sahiplerinin Borsa üyelerine başvuruda bulunmaları gereklidir.
Payların Teslim Şekli Payların yatırımcılara teslimi Borsa İstanbul düzenlemeleri çerçevesinde yapılacaktır. Kalan payların halka arzında pay alan ortakların söz konusu payları Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde hak sahipleri bazında kayden izlenecektir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 TR-DOGUB.pdf
EK: 2 ENG-DOGUB.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981482
BIST
18:052.005
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 23,51
|Açılış
|: 1.990
|
|Önceki Kapanış
|: 1.981
|
2.012
En Düşük
1.978
18:0513,6761
En Yüksek
|Değişim
|: 1,38%
|| 0,1860
|Açılış
|: 13,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6850
|
13,8079
En Düşük
13,4450
18:0515,5393
En Yüksek
|Değişim
|: 2,12%
|| 0,3222
|Açılış
|: 15,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,3700
|
15,6213
En Düşük
15,1751
18:05783,38
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 9,00
|Açılış
|: 784,05
|
|Önceki Kapanış
|: 774,38
|
791,57
En Düşük
771,43
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BAGFS
|13,97
|11.511.849
|% 10,00
|
|HEKTS
|14,76
|865.479.810
|% 9,99
|
|ISBIR
|55,05
|3.103.334
|% 9,99
|
|MZHLD
|38,76
|5.042.303
|% 9,99
|
|SEKUR
|22,70
|49.154.352
|% 9,98
|
|CRDFA
|4,86
|16.463.086
|% -10,00
|
|UTPYA
|15,30
|5.239.147
|% -10,00
|
|QNBFL
|94,95
|836.699
|% -10,00
|
|ISBTR
|41.310,00
|1.646.980
|% -10,00
|
|QNBFB
|52,25
|1.319.707
|% -9,99
|
|THYAO
|20,38
|5.042.658.955
|% 6,15
|
|GARAN
|11,98
|4.910.143.946
|% 1,27
|
|SISE
|14,89
|4.617.806.966
|% 1,50
|
|KRDMD
|9,88
|2.692.992.515
|% 1,86
|
|ASELS
|23,90
|2.670.541.616
|% 3,55
|
|EKGYO
|2,54
|1.952.456.961
|% 5,83
|
|YKBNK
|3,63
|1.592.158.286
|% 1,68
|
|GARAN
|11,98
|4.910.143.946
|% 1,27
|
|TSKB
|1,64
|622.868.745
|% 1,23
|
|SISE
|14,89
|4.617.806.966
|% 1,50
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6674
|13,6761
|% 1,38
|
|Euro
|15,4991
|15,5393
|% 2,12
|
|Sterlin
|18,0114
|18,1017
|% 1,13
|
|Frank
|14,7723
|14,8613
|% 1,68
|
|Riyal
|3,6288
|3,6470
|% 1,24
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.785
|1.785
|-0,69
|
|Altın Gr.
|784
|784
|9,78
|
|Cumhuriyet
|5.198
|5.276
|25,00
|
|Tam
|5.177
|5.308
|24,69
|
|Yarım
|2.502
|2.568
|11,95
|
|Çeyrek
|1.255
|1.284
|5,97
|
|Gümüş.Ons
|22,43
|22,46
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|9,85
|9,86
|0,09
|
|B. Petrol
|75,79
|75,79
|0,35
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59BRISA
Yüzde 5.31 oranında artışla 33.70 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 826, 978 adet işlem
-
17:58BEYAZ
Yüzde 9.95 oranında artışla 10.17 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 280, 292 adet işlem
-
17:57BOSSA
Yüzde 6.02 oranında artışla 32.74 lira fiyatla işlem gören hissede 556, 111 adet işlem
-
17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 25, 5 artarak (% 1.45 ) 1, 783
-
17:55
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ATATP, PCILT, HEKTS, BEYAZ, METUR, BAGFS, MZHLD, NIBAS, RNPOL, RALYH