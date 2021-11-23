***DOGUB*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
23.11.2021 09:14
***DOGUB*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DOGUB.R (Kaydi Pay, Kapanış tarihi: 23/11/2021) Not: Yeni Pay Alma Hakkı KAP mesajları ilgili sıranın işlem gördüğü ilk gün ve son gün geçilir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979054
BIST
18:051.755
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.755
|
0
En Düşük
0
18:0511,7188
En Yüksek
|Değişim
|: 2,74%
|| 0,3126
|Açılış
|: 11,2450
|
|Önceki Kapanış
|: 11,1500
|
11,7522
En Düşük
11,3504
18:0513,1791
En Yüksek
|Değişim
|: 2,78%
|| 0,3566
|Açılış
|: 12,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 12,5700
|
13,2158
En Düşük
12,7722
18:05679,13
En Yüksek
|Değişim
|: 2,54%
|| 16,79
|Açılış
|: 678,71
|
|Önceki Kapanış
|: 662,34
|
682,13
En Düşük
658,81
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MIATK
|17,38
|1.580.589
|% 0,00
|
|MIATK
|17,38
|1.580.589
|% 0,00
|
|MIATK
|17,38
|1.580.589
|% 0,00
|
|MIATK
|17,38
|1.580.589
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.804
|1.805
|-0,71
|
|Altın Gr.
|671
|672
|9,22
|
|Cumhuriyet
|4.353
|4.419
|-33,00
|
|Tam
|4.335
|4.446
|-26,06
|
|Yarım
|2.095
|2.151
|-12,61
|
|Çeyrek
|1.051
|1.075
|-6,30
|
|Gümüş.Ons
|24,00
|24,03
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|8,95
|8,96
|0,09
|
|B. Petrol
|79,09
|79,09
|-0,61
|