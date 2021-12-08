***DOGUB*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
08.12.2021 09:16
***DOGUB*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [DOGUB]
İlgili Fonlar []
Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DOGUB.BE (Kaydi Pay, Miktar: 44.187,875 TL nominal, Aracı: IAZ, Kapanış Tarihi: 09.12.2021) Maksimum Emir Değeri: 100.000 TL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981759
BIST
10:372.001
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 20,14
|Açılış
|: 1.990
|
|Önceki Kapanış
|: 1.981
|
2.006
En Düşük
1.990
10:3713,6113
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 0,1212
|Açılış
|: 13,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8030
|
13,6449
En Düşük
13,4450
10:3715,3890
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 0,1719
|Açılış
|: 15,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5900
|
15,4196
En Düşük
15,1751
10:37782,59
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 8,21
|Açılış
|: 782,59
|
|Önceki Kapanış
|: 774,38
|
785,67
En Düşük
771,43
BIST En Aktif Hisseler10:37
|MZHLD
|38,76
|2.115.018
|% 9,99
|
|ISBIR
|55,05
|1.259.929
|% 9,99
|
|DOBUR
|153,30
|12.627.781
|% 9,97
|
|PCILT
|16,79
|15.101.144
|% 9,95
|
|RNPOL
|13,16
|422.133
|% 9,94
|
|CRDFA
|4,86
|14.624.125
|% -10,00
|
|QNBFL
|94,95
|241.743
|% -10,00
|
|UZERB
|36,42
|222.162
|% -9,99
|
|KZBGY
|27,16
|6.690.893
|% -9,95
|
|SELVA
|10,52
|8.497.823
|% -9,93
|
|SISE
|14,96
|1.153.096.486
|% 1,98
|
|ASELS
|24,30
|852.381.585
|% 5,29
|
|THYAO
|19,84
|774.575.933
|% 3,33
|
|YKBNK
|3,63
|510.497.864
|% 1,68
|
|GARAN
|11,90
|439.911.925
|% 0,59
|
|YKBNK
|3,63
|510.497.864
|% 1,68
|
|SISE
|14,96
|1.153.096.486
|% 1,98
|
|SKBNK
|1,23
|90.044.183
|% 0,82
|
|EKGYO
|2,42
|123.190.651
|% 0,83
|
|TSKB
|1,65
|82.184.022
|% 1,85
|
|10:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6009
|13,6113
|% 0,90
|
|Euro
|15,3597
|15,3890
|% 1,13
|
|Sterlin
|17,9484
|18,0384
|% 0,77
|
|Frank
|14,6606
|14,7489
|% 0,91
|
|Riyal
|3,6130
|3,6311
|% 0,79
|
|10:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.791
|1.791
|5,79
|
|Altın Gr.
|782
|782
|7,66
|
|Cumhuriyet
|5.173
|5.251
|-51,00
|
|Tam
|5.153
|5.284
|-45,55
|
|Yarım
|2.491
|2.556
|-22,04
|
|Çeyrek
|1.249
|1.278
|-11,02
|
|Gümüş.Ons
|22,46
|22,49
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|9,80
|9,82
|0,05
|
|B. Petrol
|74,85
|74,85
|-0,59
|