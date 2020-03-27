***DOGUB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
27.03.2020 10:00
***DOGUB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DOGUB.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832542
BIST
10:4891.877
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 349,27
|Açılış
|: 91.834
|
|Önceki Kapanış
|: 91.528
|
92.299
En Düşük
91.305
10:486,4424
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,0469
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
6,4451
En Düşük
6,3903
10:487,1039
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,0441
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
7,1098
En Düşük
7,0479
10:48335,70
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,20
|Açılış
|: 335,70
|
|Önceki Kapanış
|: 335,50
|
337,11
En Düşük
333,90
BIST En Aktif Hisseler
|PGSUS
|34,54
|16.610.424
|% 10,00
|
|SASA
|7,26
|9.859.581
|% 10,00
|
|BNTAS
|2,42
|9.569.851
|% 10,00
|
|COSMO
|2,20
|37
|% 10,00
|
|LUKSK
|6,06
|421.311
|% 9,98
|
|RTALB
|5,76
|5.386.338
|% -9,86
|
|QNBFL
|119,00
|687.097
|% -7,68
|
|QNBFB
|36,00
|148.376
|% -6,98
|
|GLRYH
|2,51
|2.948.036
|% -5,64
|
|DOKTA
|14,79
|1.673.280
|% -4,76
|
|THYAO
|9,46
|238.708.219
|% 2,27
|
|GARAN
|8,12
|173.004.761
|% 2,27
|
|ASELS
|24,24
|136.389.634
|% -0,08
|
|IPEKE
|8,37
|86.389.110
|% 5,68
|
|KOZAL
|66,95
|74.480.054
|% 1,52
|
|IHLGM
|0,88
|44.150.906
|% 4,76
|
|ODAS
|1,35
|44.154.758
|% 1,50
|
|THYAO
|9,46
|238.708.219
|% 2,27
|
|GARAN
|8,12
|173.004.761
|% 2,27
|
|GSRAY
|1,91
|36.124.970
|% 8,52
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8213
|7,8605
|% 0,51
|
|Frank
|6,6514
|6,6915
|% 0,57
|
|Riyal
|1,7074
|1,7160
|% 0,56
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.618
|1.620
|-10,65
|
|Altın Gr.
|335
|336
|0,70
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,41
|14,46
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|2,99
|3,00
|0,04
|
|B. Petrol
|26,12
|26,12
|-0,22
|