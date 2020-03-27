***DOGUB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
27.03.2020 12:23
***DOGUB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DOGUB.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832762
BIST
12:4589.988
En Yüksek
|Değişim
|: -1,68%
|| -1.539,32
|Açılış
|: 91.834
|
|Önceki Kapanış
|: 91.528
|
92.299
En Düşük
89.417
12:456,4615
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 0,0660
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,4713
En Düşük
6,3903
12:457,1086
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,0488
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,1240
En Düşük
7,0479
12:45337,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 1,69
|Açılış
|: 337,19
|
|Önceki Kapanış
|: 335,50
|
337,70
En Düşük
333,90
BIST En Aktif Hisseler
|COSMO
|2,20
|37
|% 10,00
|
|SODSN
|15,12
|21.319
|% 9,96
|
|TIRE
|5,20
|16.429.066
|% 9,94
|
|UZERB
|2,56
|6.697
|% 9,87
|
|SAMAT
|1,34
|2.916.991
|% 9,84
|
|RTALB
|5,76
|6.218.618
|% -9,86
|
|QNBFL
|116,30
|3.185.061
|% -9,78
|
|GLRYH
|2,40
|4.349.825
|% -9,77
|
|LKMNH
|6,18
|4.373.272
|% -9,38
|
|MPARK
|13,92
|25.797.195
|% -9,02
|
|THYAO
|9,20
|801.818.448
|% -0,54
|
|GARAN
|8,01
|402.146.485
|% 0,88
|
|ASELS
|23,62
|375.185.353
|% -2,64
|
|ECILC
|4,98
|235.840.428
|% 2,68
|
|IPEKE
|7,68
|174.527.316
|% -3,03
|
|IHLGM
|0,87
|99.249.083
|% 3,57
|
|IHLAS
|0,46
|45.482.900
|% 0,00
|
|ODAS
|1,30
|123.390.336
|% -2,26
|
|THYAO
|9,20
|801.818.448
|% -0,54
|
|YKBNK
|1,90
|143.999.651
|% -2,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8645
|7,9040
|% 1,06
|
|Frank
|6,6849
|6,7252
|% 1,08
|
|Riyal
|1,7175
|1,7261
|% 1,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.619
|1.621
|-9,68
|
|Altın Gr.
|336
|337
|1,41
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,42
|14,45
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|2,99
|3,00
|0,04
|
|B. Petrol
|25,91
|25,91
|-0,43
|