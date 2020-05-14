***DOGUB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
14.05.2020 14:35
***DOGUB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DOGUB.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844955
BIST
16:1199.219
En Yüksek
|Değişim
|: -0,94%
|| -939,95
|Açılış
|: 100.008
|
|Önceki Kapanış
|: 100.159
|
100.381
En Düşük
98.494
16:116,9663
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0091
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9832
En Düşük
6,9512
16:117,5304
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0083
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5599
En Düşük
7,5089
16:11384,40
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,84
|Açılış
|: 384,40
|
|Önceki Kapanış
|: 385,24
|
385,81
En Düşük
383,31
BIST En Aktif Hisseler
|TLMAN
|11,88
|27.000.648
|% 10,00
|
|UMPAS
|0,88
|365.469
|% 10,00
|
|YBTAS
|8.650,00
|471.820
|% 10,00
|
|EPLAS
|15,73
|318.202
|% 10,00
|
|ISBIR
|673,30
|233.305
|% 10,00
|
|POLTK
|125,10
|611.512
|% -10,00
|
|ALKIM
|15,77
|134.184.366
|% -9,99
|
|RTALB
|43,06
|127.853.878
|% -9,99
|
|GLRYH
|20,04
|56.288.438
|% -9,97
|
|TKURU
|17,43
|1.008.558
|% -9,97
|
|ASELS
|29,06
|1.322.298.851
|% 1,40
|
|ECILC
|5,76
|874.959.870
|% -3,36
|
|GARAN
|7,76
|565.433.389
|% -1,77
|
|SASA
|9,29
|411.740.899
|% 2,09
|
|SELEC
|8,93
|313.897.788
|% -7,08
|
|IEYHO
|0,64
|94.902.599
|% 6,67
|
|ECILC
|5,76
|874.959.870
|% -3,36
|
|IHLGM
|1,15
|141.926.097
|% -1,71
|
|CEMAS
|1,06
|128.925.067
|% -1,85
|
|KRDMD
|2,42
|290.696.222
|% -0,82
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4590
|8,5014
|% -0,60
|
|Frank
|7,1226
|7,1655
|% -0,32
|
|Riyal
|1,8487
|1,8580
|% -0,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.715
|1.716
|-0,58
|
|Altın Gr.
|384
|384
|-0,75
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.543
|2.580
|-4,30
|
|Yarım
|1.241
|1.261
|-2,10
|
|Çeyrek
|621
|631
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|15,50
|15,53
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,47
|3,48
|-0,02
|
|B. Petrol
|30,07
|30,07
|0,88
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