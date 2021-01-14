***DOGUB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
14.01.2021 13:38
***DOGUB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DOGUB.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/902069
BIST
15:291.553
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -6,38
|Açılış
|: 1.567
|
|Önceki Kapanış
|: 1.559
|
1.568
En Düşük
1.552
15:297,3760
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -0,0268
|Açılış
|: 7,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4200
|
7,4582
En Düşük
7,3685
15:298,9722
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0282
|Açılış
|: 8,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0300
|
9,0707
En Düşük
8,9663
15:29437,53
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -2,01
|Açılış
|: 437,53
|
|Önceki Kapanış
|: 439,54
|
441,73
En Düşük
435,43
BIST En Aktif Hisseler15:27
|PKENT
|979,00
|2.158.325
|% 10,00
|
|YAPRK
|117,80
|25.951.580
|% 9,99
|
|KSTUR
|189,30
|1.461.317
|% 9,99
|
|YESIL
|167,50
|72.021.625
|% 9,98
|
|POLTK
|437,40
|34.379.203
|% 9,98
|
|AYES
|9,81
|356.835
|% -10,00
|
|EMNIS
|41,92
|5.340.315
|% -9,97
|
|MZHLD
|32,86
|341.563
|% -9,97
|
|KUTPO
|55,60
|125.443.123
|% -9,96
|
|UZERB
|86,75
|3.328.217
|% -9,96
|
|THYAO
|13,22
|1.641.188.020
|% -0,45
|
|DOHOL
|3,67
|1.421.249.860
|% -2,91
|
|KOZAL
|113,50
|970.386.888
|% -0,61
|
|TCELL
|16,91
|948.293.981
|% -1,40
|
|EKGYO
|2,47
|909.053.354
|% 0,82
|
|SKBNK
|1,64
|823.614.256
|% 2,50
|
|DOHOL
|3,67
|1.421.249.860
|% -2,91
|
|EKGYO
|2,47
|909.053.354
|% 0,82
|
|TSKB
|1,89
|396.489.644
|% -0,53
|
|PETKM
|5,16
|667.116.841
|% -0,39
|
|15:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3711
|7,3750
|% -0,38
|
|Euro
|8,9669
|8,9725
|% -0,31
|
|Sterlin
|10,0518
|10,1022
|% -0,08
|
|Frank
|8,2669
|8,3167
|% -0,47
|
|Riyal
|1,9628
|1,9726
|% -0,25
|
|15:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.840
|1.840
|-8,71
|
|Altın Gr.
|438
|438
|-1,89
|
|Cumhuriyet
|2.906
|2.950
|-44,00
|
|Tam
|2.894
|2.967
|-40,79
|
|Yarım
|1.399
|1.435
|-19,73
|
|Çeyrek
|702
|718
|-9,87
|
|Gümüş.Ons
|25,21
|25,24
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|5,99
|6,00
|0,00
|
|B. Petrol
|55,77
|55,77
|-0,29
|
Seans Raporu
15:27
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15:41ENKAI
Yüzde -3.98 oranında düşüşle 8.44 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 362, 758 adet işlem
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15:40SARKY
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15:37XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -4, 41 kaybederek (% -0.32 ) 1, 385
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15:37
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BURVA, KSTUR, YAPRK, AYCES, HEKTS, ORMA, VERTU, YONGA, INVEO, MAALT