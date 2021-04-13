***DOGUB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.04.2021 10:58
***DOGUB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DOGUB.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/927191
BIST
13:231.359
En Yüksek
|Değişim
|: -1,23%
|| -16,88
|Açılış
|: 1.380
|
|Önceki Kapanış
|: 1.376
|
1.384
En Düşük
1.353
13:238,1494
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0001
|Açılış
|: 8,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1300
|
8,1754
En Düşük
8,1273
13:239,6973
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0194
|Açılış
|: 9,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6800
|
9,7349
En Düşük
9,6770
13:23452,24
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -1,81
|Açılış
|: 452,24
|
|Önceki Kapanış
|: 454,05
|
455,52
En Düşük
451,49
BIST En Aktif Hisseler13:21
|QUAGR
|21,90
|957.994
|% 9,99
|
|MTRKS
|49,56
|5.780.778
|% 9,99
|
|TKURU
|368,20
|3.779.492
|% 9,98
|
|ORMA
|37,26
|1.378.955
|% 9,98
|
|TUREX
|17,56
|1.862.291
|% 9,96
|
|SAYAS
|30,78
|9.720.200
|% -10,00
|
|IDEAS
|72,90
|372.206
|% -10,00
|
|KRTEK
|16,69
|16.898.145
|% -9,98
|
|UTPYA
|18,67
|997.165
|% -9,98
|
|SONME
|36,46
|513.007
|% -9,98
|
|EREGL
|16,75
|576.936.311
|% 2,13
|
|FENER
|33,98
|455.430.993
|% 8,56
|
|GARAN
|6,63
|385.521.328
|% 0,15
|
|KOZAL
|112,40
|360.110.647
|% 0,45
|
|NTGAZ
|13,90
|324.707.208
|% -6,59
|
|EKGYO
|1,76
|278.574.636
|% -3,30
|
|TSKB
|1,28
|201.907.528
|% -4,48
|
|YKBNK
|2,04
|189.955.846
|% -1,45
|
|GSRAY
|3,57
|211.266.253
|% 0,85
|
|GARAN
|6,63
|385.521.328
|% 0,15
|
|13:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1424
|8,1486
|% -0,01
|
|Euro
|9,6847
|9,6947
|% -0,23
|
|Sterlin
|11,1690
|11,2250
|% 0,02
|
|Frank
|8,7687
|8,8216
|% -0,37
|
|Riyal
|2,1663
|2,1772
|% -0,00
|
|13:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.727
|1.727
|-6,24
|
|Altın Gr.
|453
|453
|-1,44
|
|Cumhuriyet
|3.000
|3.045
|-7,00
|
|Tam
|2.985
|3.062
|-6,18
|
|Yarım
|1.443
|1.481
|-2,99
|
|Çeyrek
|724
|741
|-1,49
|
|Gümüş.Ons
|24,91
|24,95
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,54
|6,54
|0,04
|
|B. Petrol
|63,99
|63,99
|0,71
|