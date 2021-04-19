***DOGUB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
19.04.2021 17:50
***DOGUB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [DOGUB]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DOGUB.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929266
BIST
17:351.386
En Yüksek
|Değişim
|: -1,56%
|| -21,96
|Açılış
|: 1.410
|
|Önceki Kapanış
|: 1.408
|
1.416
En Düşük
1.380
17:358,1035
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0457
|Açılış
|: 8,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0700
|
8,1134
En Düşük
8,0317
17:359,7565
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 0,0840
|Açılış
|: 9,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6600
|
9,7683
En Düşük
9,6196
17:35461,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,92
|Açılış
|: 461,30
|
|Önceki Kapanış
|: 460,38
|
464,80
En Düşük
458,41
BIST En Aktif Hisseler17:35
|FENER
|31,90
|25.250.860
|% 10,00
|
|TRILC
|39,84
|59.591.620
|% 9,99
|
|TKURU
|295,30
|5.672.134
|% 9,98
|
|ORMA
|36,48
|486.023
|% 9,95
|
|IDEAS
|75,30
|1.808.622
|% 9,93
|
|ANELE
|5,49
|73.034.829
|% -10,00
|
|PEKGY
|1,62
|139.804.275
|% -10,00
|
|SAYAS
|23,58
|18.201.350
|% -10,00
|
|OZRDN
|7,20
|155.968
|% -10,00
|
|INVEO
|101,80
|36.502.108
|% -9,99
|
|QUAGR
|26,22
|819.043.046
|% -9,96
|
|TUREX
|14,09
|333.701.502
|% -9,97
|
|MTRKS
|42,42
|182.158.773
|% -9,82
|
|NTGAZ
|11,18
|128.367.920
|% -8,21
|
|SOKM
|13,02
|104.089.874
|% -1,66
|
|CEOEM
|7,34
|86.258.234
|% -0,27
|
|FORMT
|1,11
|7.669.559
|% -6,72
|
|AKYHO
|1,71
|9.087.208
|% -8,06
|
|ESEN
|33,56
|59.519.602
|% -5,02
|
|FADE
|16,63
|26.124.423
|% -3,71
|
|17:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0988
|8,1035
|% 0,57
|
|Euro
|9,7438
|9,7565
|% 0,87
|
|Sterlin
|11,2710
|11,3275
|% 1,34
|
|Frank
|8,8107
|8,8638
|% 1,00
|
|Riyal
|2,1514
|2,1622
|% 0,44
|
|17:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.774
|1.774
|-2,61
|
|Altın Gr.
|461
|461
|0,66
|
|Cumhuriyet
|3.054
|3.100
|-11,00
|
|Tam
|3.039
|3.116
|-5,22
|
|Yarım
|1.469
|1.507
|-2,53
|
|Çeyrek
|737
|754
|-1,26
|
|Gümüş.Ons
|25,82
|25,85
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,71
|6,72
|-0,01
|
|B. Petrol
|66,87
|66,87
|0,10
|
Seans Raporu
17:35
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17:49AVTUR
Yüzde -7.38 oranında düşüşle 2.51 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 131, 233 adet işlem
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17:48XU030
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17:48XU100
Endeks 1, 386 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 6 altında . İşlem hacmi 15, 267.00 milyon TL de
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17:48SONME
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17:46OZGYO
Yüzde -6.04 oranında düşüşle 1.71 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 077, 006 adet işlem