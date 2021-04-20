***DOGUB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
20.04.2021 10:39
***DOGUB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [DOGUB]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DOGUB.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929449
BIST
10:461.364
En Yüksek
|Değişim
|: -0,95%
|| -13,07
|Açılış
|: 1.376
|
|Önceki Kapanış
|: 1.377
|
1.386
En Düşük
1.360
10:468,1013
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0130
|Açılış
|: 8,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0700
|
8,1192
En Düşük
8,0681
10:469,7821
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0431
|Açılış
|: 9,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6600
|
9,7976
En Düşük
9,7152
10:46461,37
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,82
|Açılış
|: 461,37
|
|Önceki Kapanış
|: 460,54
|
462,55
En Düşük
459,40
BIST En Aktif Hisseler10:46
|SNPAM
|19,14
|67.909
|% 10,00
|
|INVEO
|111,90
|9.233.540
|% 9,92
|
|IDEAS
|82,50
|1.004.850
|% 9,71
|
|ATLAS
|1,86
|11.410.894
|% 8,14
|
|EPLAS
|26,98
|289.522
|% 5,80
|
|EDIP
|1,99
|1.138.054
|% -9,95
|
|LUKSK
|53,85
|2.961.621
|% -9,95
|
|MRGYO
|1,63
|1.337.716
|% -9,94
|
|SAYAS
|21,24
|7.464.029
|% -9,92
|
|PEKGY
|1,46
|34.118.501
|% -9,88
|
|GARAN
|7,09
|483.555.639
|% 1,29
|
|PETKM
|6,50
|262.430.992
|% -1,66
|
|EREGL
|17,91
|200.885.113
|% -1,38
|
|KRDMD
|7,37
|143.050.637
|% 1,24
|
|SISE
|7,24
|130.999.535
|% -0,41
|
|GARAN
|7,09
|483.555.639
|% 1,29
|
|TSKB
|1,26
|63.835.525
|% -2,33
|
|YKBNK
|2,11
|89.136.367
|% 1,44
|
|EKGYO
|1,84
|77.230.717
|% -1,08
|
|PETKM
|6,50
|262.430.992
|% -1,66
|
|10:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0976
|8,1013
|% 0,16
|
|Euro
|9,7754
|9,7821
|% 0,44
|
|Sterlin
|11,2941
|11,3507
|% 0,17
|
|Frank
|8,8194
|8,8725
|% 0,23
|
|Riyal
|2,1506
|2,1614
|% 0,05
|
|10:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.771
|1.772
|0,23
|
|Altın Gr.
|461
|462
|0,96
|
|Cumhuriyet
|3.054
|3.100
|-11,00
|
|Tam
|3.039
|3.116
|-5,22
|
|Yarım
|1.469
|1.507
|-2,53
|
|Çeyrek
|737
|754
|-1,26
|
|Gümüş.Ons
|25,99
|26,02
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|6,77
|6,78
|0,06
|
|B. Petrol
|67,87
|67,87
|0,82
|