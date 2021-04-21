***DOGUB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.04.2021 16:42
***DOGUB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [DOGUB]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DOGUB.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930186
BIST
17:311.327
En Yüksek
|Değişim
|: -2,81%
|| -38,33
|Açılış
|: 1.364
|
|Önceki Kapanış
|: 1.365
|
1.366
En Düşük
1.309
17:318,1869
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 0,0797
|Açılış
|: 8,1650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1150
|
8,2076
En Düşük
8,0986
17:319,8628
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 0,0939
|Açılış
|: 9,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7550
|
9,8722
En Düşük
9,7531
17:31472,77
En Yüksek
|Değişim
|: 1,93%
|| 8,94
|Açılış
|: 472,77
|
|Önceki Kapanış
|: 463,82
|
473,47
En Düşük
463,07
BIST En Aktif Hisseler17:31
|ATSYH
|3,96
|109.475
|% 10,00
|
|UTPYA
|23,10
|2.089.972
|% 10,00
|
|SEKUR
|20,70
|2.912.244
|% 9,99
|
|UMPAS
|1,60
|122.672
|% 9,59
|
|ATLAS
|2,07
|8.705.828
|% 9,52
|
|SRVGY
|81,45
|11.707.541
|% -10,00
|
|BJKAS
|9,00
|11.516.814
|% -10,00
|
|DARDL
|19,80
|21.281.635
|% -10,00
|
|UFUK
|15,30
|80.701
|% -10,00
|
|BLCYT
|15,59
|42.149.830
|% -9,99
|
|EREGL
|17,99
|1.218.873.478
|% -1,32
|
|PETKM
|6,35
|1.084.833.022
|% -3,35
|
|GARAN
|6,99
|1.030.129.550
|% -1,41
|
|KRDMD
|6,97
|630.279.254
|% -3,19
|
|THYAO
|10,86
|541.747.321
|% -2,69
|
|YKBNK
|2,07
|417.937.117
|% -2,36
|
|PETKM
|6,35
|1.084.833.022
|% -3,35
|
|GARAN
|6,99
|1.030.129.550
|% -1,41
|
|EKGYO
|1,80
|246.508.456
|% -2,17
|
|TSKB
|1,21
|127.638.129
|% -3,97
|
|17:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1796
|8,1869
|% 0,98
|
|Euro
|9,8487
|9,8628
|% 0,96
|
|Sterlin
|11,3737
|11,4308
|% 0,92
|
|Frank
|8,8855
|8,9390
|% 0,73
|
|Riyal
|2,1775
|2,1884
|% 1,01
|
|17:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.796
|1.796
|17,19
|
|Altın Gr.
|472
|472
|8,55
|
|Cumhuriyet
|3.108
|3.155
|47,00
|
|Tam
|3.094
|3.172
|50,30
|
|Yarım
|1.495
|1.534
|24,33
|
|Çeyrek
|750
|767
|12,17
|
|Gümüş.Ons
|26,43
|26,45
|0,60
|
|Gümüş Gr.
|6,93
|6,94
|0,20
|
|B. Petrol
|65,91
|65,91
|-0,66
|