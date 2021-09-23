***DOGUB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
23.09.2021 14:04
***DOGUB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DOGUB.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964961
BIST
14:521.401
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -6,85
|Açılış
|: 1.409
|
|Önceki Kapanış
|: 1.407
|
1.417
En Düşük
1.394
14:528,7399
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 0,0880
|Açılış
|: 8,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6400
|
8,8021
En Düşük
8,6232
14:5210,2587
En Yüksek
|Değişim
|: 1,43%
|| 0,1443
|Açılış
|: 10,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1355
|
10,3360
En Düşük
10,1002
14:52498,56
En Yüksek
|Değişim
|: 1,35%
|| 6,63
|Açılış
|: 498,56
|
|Önceki Kapanış
|: 491,93
|
502,14
En Düşük
490,20
BIST En Aktif Hisseler14:52
|YEOTK
|66,55
|202.861.324
|% 10,00
|
|BAGFS
|19,80
|974.238
|% 10,00
|
|OYLUM
|10,58
|22.842.428
|% 9,98
|
|RALYH
|4,67
|58.839.004
|% 9,88
|
|KIMMR
|4,23
|4.186.126
|% 9,87
|
|AKYHO
|2,45
|96.781.901
|% -9,59
|
|DESPC
|10,95
|17.008.258
|% -7,44
|
|KTSKR
|58,95
|17.096.230
|% -6,43
|
|DOGUB
|4,87
|9.609.134
|% -5,62
|
|UZERB
|28,10
|138.887
|% -5,26
|
|GARAN
|9,28
|2.087.617.504
|% -2,11
|
|EREGL
|16,84
|755.132.395
|% -0,36
|
|THYAO
|13,22
|739.019.094
|% 0,23
|
|YKBNK
|2,40
|537.012.831
|% -1,64
|
|TUPRS
|111,70
|469.030.433
|% 0,81
|
|GARAN
|9,28
|2.087.617.504
|% -2,11
|
|YKBNK
|2,40
|537.012.831
|% -1,64
|
|EKGYO
|1,84
|385.519.375
|% 2,79
|
|ODAS
|1,35
|107.303.800
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,35
|413.819.378
|% -2,37
|
|14:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7367
|8,7399
|% 1,02
|
|Euro
|10,2502
|10,2587
|% 1,43
|
|Sterlin
|11,9788
|12,0389
|% 1,98
|
|Frank
|9,4314
|9,4882
|% 1,39
|
|Riyal
|2,3283
|2,3400
|% 1,24
|
|14:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.773
|1.773
|5,00
|
|Altın Gr.
|499
|499
|7,12
|
|Cumhuriyet
|3.298
|3.348
|33,00
|
|Tam
|3.278
|3.362
|30,55
|
|Yarım
|1.584
|1.626
|14,78
|
|Çeyrek
|795
|813
|7,39
|
|Gümüş.Ons
|22,69
|22,73
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,38
|6,39
|0,07
|
|B. Petrol
|75,85
|75,85
|-0,34
|
Seans Raporu
14:52
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